Atlético vs. Real Madrid: conozca en dónde y a qué hora ver el derbi

El derbi retoma este sábado toda su dimensión en el estadio Wanda Metropolitano, que enfrenta a Atlético y Real Madrid por la cima, aún en un examen parcial por la Liga, pero de indudable transcendencia; la verificación casi exacta de cuál es el momento de ambos y cuál, previsiblemente, será su futuro.

Ni siquiera tan pronto, sólo con siete partidos disputados (el liderato de cuatro victorias, dos empates, ninguna derrota y 14 puntos del Real Madrid por la tercera posición, cuatro triunfos, una igualada, un duelo perdido y 13 puntos del Atlético), se resiente la importancia de un choque de una altura tremenda los últimos cursos, el más reciente el amistoso y el sonoro 3-7 para los rojiblancos.



Ya son 29 derbis de competición en la era Diego Simeone, con dos finales de la Liga de Campeones ganadas por el conjunto blanco; dos Supercopas, una de Europa y otra de España, vencidas por el equipo rojiblanco; una final de Copa del Rey, también de Atlético, y un serial de revanchas constantes y partidos claves por el campeonato.



Este sábado también lo es en una Liga tan pareja en sus primeros pasos que nadie abre diferencia al frente de la clasificación, tan apretada que sólo hay un punto de diferencia entre el Real Madrid, ganador de las tres últimas jornadas, y sus dos perseguidores más cercanos, la Real Sociedad y el Atlético. Y en juego, el liderato.



No hay excusas ni matices ni margen en un derbi, menos en los últimos tiempos y menos ahora, cuando las dudas acechan a cada descuido a cualquiera de los dos, aspirantes a cada título que ponen en disputa, rearmados con inversiones millonarias e ineludiblemente bajo el foco de los favoritos al torneo, junto al Barcelona.



Jan Oblak contra Thibaut Courtois; Sergio Ramos contra José María Giménez; Renan Lodi contra Nacho Fernández o Marcelo; Saúl Ñíguez contra Toni Kroos; Koke Resurrección contra James Rodríguez; Vitolo o Thomas Lemar contra Gareth Bale; Diego Costa contra Karim Benzema... Y Eden Hazard contra Joao Félix.



Los dos fichajes más impactantes del verano en ambos clubes, delante de su primer derbi. El gran duelo madrileño presenta nuevos referentes. Los herederos de Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo que tantos goles dejaron en años de numerosos encuentros en Liga y 'Champions' por el éxito de los dos clubes.



Son Joao Félix, magia de presente e ilusión de futuro rojiblanco, y Eden Hazard, ante su primera gran cita para exhibir el liderazgo que de él se espera y comenzar a ser decisivo.



El Real Madrid de la resurrección llega líder al derbi del Metropolitano. Saltaron todas las alarmas con la derrota en el estreno europeo de París. Se cuestionó la figura de Zinedine Zidane.



Comenzó a sobrevolar el retorno de José Mourinho... y en apenas tres días, los jugadores cambiaron radicalmente su imagen.



De ser goleados por el PSG, transmitiendo impotencia, a la seriedad y sacrificio del Sánchez Pizjuán. La conquista de un terreno maldito en la historia reciente del Real Madrid impulsó anímicamente a un grupo que llega con nuevos aires al Metropolitano. La segunda unidad cumplió ante Osasuna. Dos partidos consecutivos dejando la portería a cero y sin permitir al rival disparar ni una sola vez.



Titulares descansados y con confianza. Zidane nunca la ha perdido en su plantilla. Víctima de una mala planificación cuando las lesiones castigaron a su centro del campo, reivindica su figura en el exterior y refuerza el mensaje internamente hacia sus jugadores.



Todos son importantes para él y tendrán minutos. Lo demostró con valentía, ocho cambios en su último once titular. Un riesgo en caso de un mal resultado y muchas ventajas en caso del triunfo que firmó.



Al derbi llega con Courtois, Carvajal, Varane, James, Hazard, Bale y Benzema descansados. Con el buen recuerdo de la final de la Liga de Campeones de Milán y la semifinal europea posterior, pero con algún capítulo de impotencia para Zidane ante la maestría táctica de Simeone.



Su dibujo para el derbi está claro, un 1-4-3-3, con solo una duda por despejar, quien ocupará el lateral izquierdo. Ante la baja por lesión de Ferland Mendy se ha forzado a Marcelo. Solo dos entrenamientos con el grupo.



Sin ritmo para un duelo de tan alta intensidad. La presencia de Nacho Fernández a pierna cambiada resta potencial ofensivo en esa banda. Lo intentará aportar Eden Hazard, que parte más hacia el interior.



De su brillantez, la efectividad de James con el pase entre líneas, la lectura ofensiva de Gareth Bale y el momento dulce de Benzema, máximo artillero del campeonato, dependerá el resultado del líder.



Una jornada duró solo el Atlético en la cima, en cuanto sufrió su primera derrota, un 2-0 con la Real Sociedad, encadenada luego con un 0-0 con el Celta, hasta el reencuentro no sólo con la victoria en Mallorca, sino con mucho más, con el juego, el balón, las ocasiones, sobre todo el primer tiempo... Y con Diego Costa y Joao Félix.



En el foco por su irregularidad, su respuesta fue un gol de cada uno en Son Moix; el primero de la temporada para el internacional español y el segundo para el portugués, con toda la expectación que habían generado juntos en la pretemporada, capaces de anotar nueve tantos entre los dos en los seis choques veraniegos.



Sancionado Álvaro Morata, expulsado con dos amarillas en unos segundos en Mallorca, sólo hay una duda en el once del derbi: Víctor Machín, 'Vitolo', notable en este inicio de curso, doble goleador y el máximo anotador del equipo junto a Joao Félix, o Thomas Lemar, fuera de los dos últimos encuentros por unas molestias musculares.



El resto de la alineación, a falta de un último entrenamiento esta tarde en Majadahonda, parece definida, con la vuelta de Kieran Trippier al lateral derecho y de José María Giménez al centro de la defensa, tras descansar el pasado miércoles contra el Mallorca.



El portero Jan Oblak, el central Stefan Savic, el lateral izquierdo Renan Lodi y los centrocampistas Koke Resurrección, Thomas Partey y Saúl Ñíguez completan el probable equipo inicial de Simeone.