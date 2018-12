Atlético Huila es campeón de la Copa Libertadores femenina

Con fulminantes misiles, sabiendo que la gloria estaba en meter cada penal de la tanda, las jugadoras de Huila tenían la convicción de levantar el título, y así fue. Atlético Huila derrotó 5-3 a Santos, en Manaos (Brasil), luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, y se proclamó campeón de la Copa Libertadores femenina, es la primera vez que Colombia consigue este título.

Fue un partido luchado, batallado y que se dividió en dos partes. Santos abrió al minuto del partido el marcador. Brena aprovechó el despiste de las colombianas para comenzar a cerrar el partido lo más rápido posible.



Ese gol fue de nocaut para el Huila. No pasaban la mitad de la cancha y Yoreli Rincón, la referente, no aparecía.



Sin embargo, Santos no cerró el partido cuando pudo hacerlo. Alanna, Ketlen y Maria desperdiciaron muchas opciones claras de gol.



De a poco, Huila se fue acomodando en la cancha. Armó un 4-4-2 muy férreo y alejó a las brasileñas de su campo, que apelaban a la velocidad de Maria para crear problemas. Sin embargo, la explosiva jugadora nunca lanzó un buen centro para que sus compañeras resolvieran.



Albeiro Erazo, DT del Huila, realizó dos cambios para el segundo tiempo, que buscaban mayor presencia ofensiva. Eliana Stabile y Nelly Córdoba ingresaron por Darnelly Quintero y Jennifer Peñaloza, y los movimientos salieron.

Terminan los penales 5-3 a favor de Huila y estalla en júbilo nuestro país. pic.twitter.com/vL43auOKWf — Atlético Huila Fem (@AHuilaFemenino) 3 de diciembre de 2018

Huila empató a los dos minutos el compromiso. Un tiro de esquina de Rincón tuvo una mala salida de la arquera Nicole, e incómoda, con un último recurso porque no se esperaba el balón, Gavy Santos definió y mandó el balón al fondo de la red.



Ahí comenzó la superioridad del Huila. Córdoba desequilibraba y abría espacios en la defensa de Santos. Las brasileñas sacaron un balón sobre la línea, que parecía iba para adentro y gestaría la remontada. Además, Stabile sacó al minuto 8 un potente remate que se estrellaba en el palo.



Huila fue un huracán los primeros 25 minutos del segundo tiempo. Pero el partido cayó en ritmo y ambos equipos jugaban a no equivocarse para no irse abajo en el marcador. El juego no tuvo más emociones y la definición desde el punto penal apareció.



Cada uno de los cinco penales que pateó Huila fue con el alma. Desde Carmen Rodallega hasta Rincón patearon duro, arriba y a los ángulos. Tenían la fe de que en esa definición iban a ganar el encuentro.



El momento clave llegó en el cuarto cobro de Santos. Angelina pateó muy suave y Daniela Solera atajó. La responsabilidad la tenía Rincón, y cumplió. Anotó su gol y salió a festejar con todas sus compañeras en medio de abrazos, saltos, cánticos y mucha felicidad. Huila es el sorprendente campeón de la Copa Libertadores femenina.







