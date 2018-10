Arias y Murillo ganaron en los dieciseisavos de la Copa del Rey

Atlético de Madrid superó con lo justo la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Narcís Sala de Barcelona contra el Sant Andreu, un rival de Tercera que, pese a mostrarse muy inferior en el primer tiempo, donde encajó un gol de Gelson, tuvo opciones de empatar en los minutos finales.

De hecho, el último tramo del partido, el anfitrión puso a prueba a Adán, mandó un balón al larguero y remató desde el área pequeña. Fue un desenlace de infarto, pero no rompió el triunfo rojiblanco.



Pese a la victoria, el Atlético, de más a menos, no logró una amplia ventaja de cara a la vuelta en el Wanda. Gelson dio el primer aviso al Sant Andreu en el minuto siete. El portugués, eléctrico, regateó a la zaga y examinó los reflejos de Segovia, que aprobó y frustró el disparo.



El luso, sin minutos en LaLiga, intentaba hacer méritos de forma constante ante Simeone, en la grada por sanción. El anfitrión aguantaba la ofensiva rojiblanca. Aun así, los madrileños llegan a la frontal con facilidad y una velocidad apabullante: la diferencia de categoría era clara.



Las ocasiones del Sant Andreu eran mínimas. La más destacada, un libre directo de Alcover en el 24. El disparo iba con veneno, pero se fue desviado. El acoso del Atlético acabó en gol a la media hora de partido. Gelson Martins, uno de los más activos, fue el autor del tanto tras aprovechar un paso filtrado entre la zaga de Vitolo.



Cinco minutos después, Arias cayó en el área y el cuadro rojiblanco reclamó penalti, aunque el árbitro no señaló nada. El Sant Andreu sufría para alcanzar el área de Adán y también para contener el ataque rival.



El Atlético quería el segundo, no esperaría al Wanda para sentenciar la eliminatoria. En la reanudación salió con la misma intención y Gelson, de nuevo, probó fortuna contra Segovia. Su disparo acabó en el lateral de la red. De todas formas, los rojiblancos salieron con menos revoluciones.



Eran superiores, pero menos incisivos. El anfitrión firmó buenos minutos, con jugadas combinativas y solidez defensiva. En ataque tenía problemas y su técnico, Mikel Azparren, apostó por la envergadura de Elhadji, de 1,94 metros, para desatascar el juego. El Atlético empezaba a inquietarse.



Lo probaba con latigazos desde la frontal, pero la zaga catalana estaba bien posicionada. En los compases finales, en el minuto 82, llegaron los nervios para los visitantes con dos ocasiones consecutivas que pudieron cambiar el signo del encuentro.



En la primera, Elhadji obligó a Adán a estirarse para evitar el empate. El meta envió la pelota a córner y, tras el saque de esquina, el Sant Andreu estrelló otra oportunidad en el larguero. Y, en el descuento, Jaume remató en el área pequeña. El Narcís Sala se encendió, aunque no había tiempo para más.

Murillo cumplió

Un doblete de Santi Mina, que reapareció tras dos meses de baja por lesión, encarriló en nueve minutos (71 y 80) a favor del Valencia la eliminatoria de Copa del Rey ante el C.D. Ebro, que compitió a un excelente nivel pese a que jugó una hora en inferioridad numérica.



Incluso con un hombre menos el equipo zaragozano, de Segunda División B, fue capaz de adelantarse en el marcador y aguantar a un Valencia con excesiva calma y que sabía que tenía el comodín del partido de vuelta en Mestalla.



El conjunto aragonés tiró de orgullo para jugar un buen partido en el que, a pesar de la gran diferencia con el Valencia, supo competir y plantar cara a un rival muy superior. En una alineación con muchas ausencias de titulares, los suplentes del Valencia no parecieron querer reivindicarse ni por juego ni por goles y parecieron apostar todo al partido de vuelta, hasta que Santi Mina anotó dos tantos en los minutos 71 y 80, y acabó con el sueño del equipo local de al menos no salir derrotado.



El Ebro salió valiente y, lejos de echarse atrás, presionó alto a su rival e intentó crear peligro cuando tuvo el balón en su poder. El Valencia, sabedor de su mayor potencial, se dedicó a ir madurando el partido sin prisa, consciente de que llegaría su oportunidad.



Y más cuando vio que el lateral izquierdo del conjunto aragonés, Tiago Portuga, fue expulsado en el minuto 29 por doble amonestación. Hasta entonces, el Valencia solo había tenido una oportunidad de gol, por medio del francés Kevin Gameiro en el minuto 23, que salvó el portero Salva.



A partir de esa jugada se intensificó el dominio visitante con un par de ocasiones más que no llegaron a buen puerto aunque el conjunto maño también fue capaz de asustar a su oponente en una contra con un remate de Víctor García dentro del área que dio en el cuerpo de un defensor.



El Ebro consiguió llegar al descanso con la portería inmaculada y tras el tiempo de refresco no le quedó más remedio otra que echarse atrás ante un Valencia dominador al que le faltó velocidad en sus acciones para sorprender a los propietarios del terreno, que se defendieron con orden y sin grandes problemas, aunque el coreano Kang In remató con rosca al exterior del palo derecho de la portería del equipo del barrio de La Almozara en el minuto 56.



Con el partido dominado por el equipo valenciano, el Ebro encontró un resquicio para intentar hacer daño a su oponente: las jugadas a balón parado. Una pérdida valencianista en el medio campo propició una falta en la banda izquierda que, lanzada por Sergio Cortés, remató de cabeza Jon Ander para abrir el marcador en el minuto 62.



El equipo de Marcelino García Toral siguió dominando, pero el Ebro se defendió bien y no sufrió especialmente hasta que apareció un efectivo Santi Mina, que, con dos tantos en los últimos veinte minutos, dio la vuelta al partido y situó a su equipo a un paso de la siguiente ronda.



