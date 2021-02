Atlético de Madrid tropezó, pero sigue en la punta en España

Pese a un doblete de Luis Suárez, el Atlético de Madrid, líder incontestable de LaLiga, perdió una gran ocasión para acercarse al título después de empatar 2-2 en casa contra el Celta (10º), este lunes en el cierre de la 22ª jornada del campeonato español.

Tras una jornada muy agitada, en la que se confirmaron los casos positivos al covid-19 del francés Thomas Lemar y de el mexicano Héctor Herrera, el equipo de Diego Simeone comenzó algo distraído y a los 13 minutos ya estaba por debajo en el marcador tras el tanto de Santi Mina para los gallegos.



"Estamos permitiendo goles en los primeros minutos y tenemos que corregirlo. Tenemos que aprender para que no pase", admitió el capitán rojiblanco Koke Resurrección tras el partido al canal Movistar.



Luis Suárez, en dos acciones al límite del fuera de juego, dio la vuelta al marcador (45 y 50), pero en el último minuto del partido, el argentino Facundo Ferreyra, que debutaba con la camiseta celeste, logró el empate definitivo (89).



"En el segundo tiempo mejoramos con el cambio de sistema. Tuvimos más balón y presionamos más alto pero una buena jugada final de ellos hizo un empate que es justo", explicó Diego Simeone.



Con este doblete, el delantero uruguayo alcanza los 16 goles esta temporada en el campeonato español, once de ellos en las nueve últimas jornadas, y lidera la tabla de máximos anotadores, con tres dianas más que el sevillista Youssef En-Nesyri y su excompañero en el Barcelona Lionel Messi.

Esos 16 goles en 17 partidos jugados con la camiseta rojiblanca convierten al goleador uruguayo en el jugador que más rápidamente alcanza esa cifra al llegar a un nuevo equipo en el siglo XXI. Cristiano Ronaldo necesitó un partido más para alcanzar los 16 goles cuando fichó por el Real Madrid.



Este empate corta una racha de ocho victorias consecutivas del equipo de Simeone en el campeonato, lo que le ha dado una gran ventaja frente a sus máximos rivales por el título.



Tras este resultado, el Atlético aventaja en ocho puntos a Barcelona y Real Madrid, que tienen además un partido más que el equipo rojiblanco.



El Celta, por su parte, suma un punto más en su objetivo de mantener la categoría, teniendo un colchón de seis puntos sobre el Valladolid, equipo que marca por ahora la zona de descenso.



Desde que el argentino Eduardo Coudet se hizo cargo del equipo gallego a mediados de noviembre, cuando el Celta era 17º a un solo punto del descenso, ha logrado 19 puntos de 39 posibles.



No obstante, el Celta, que suma tres empate consecutivos, no conoce aún la victoria en este 2021, habiendo ganado su último encuentro el 30 de diciembre contra el Huesca. "Vinimos a por los tres puntos y nos llevamos uno... frente a un equipo durísimo", destacó el preparador argentino.



