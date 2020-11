Respira un poco el Atlético: Bayern no contará con tres de sus figuras

Hansi Flick, entrenador del Bayern Múnich, descartó este lunes a Manuel Neuer, Robert Lewandowski y Leon Goretzka para el partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, que se suman a las ausencias por lesión de Josuah Kimmich, Alphonso Davies y Coco Tolisso.

"Lo confirmo. Los tres (Neuer, Lewandowski y Goretzka) se quedan aquí. También Tolisso, que no está al cien por cien. No se ha recuperado aún de su lesión. Quizá pueda jugar el sábado en la Bundesliga contra el Leipzig. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días", expresó durante la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento matutino del equipo antes de viajar a Madrid.



"Son tres jugadores importantes", consideró de Neuer, Lewandowski y Goretzka, aunque de los dos últimos atribuyó su ausencia en la lista a que están con molestias.

"Si un jugador no está al cien por cien no es bueno para el equipo. Por eso prefiero dejarlos aquí en casa. Confiamos en la plantilla que tenemos".



"Por eso la plantilla es tan amplia. Hemos elegido la gente para la convocatoria que está al cien por cien, que pueden dar el máximo para el equipo estando al cien por cien", continuó Flick, que también confirmó las bajas de Kimmich y Davies, lesionados. Igualmente, ratificó el reemplazo de Neuer en el partido: Alexander Nubel.



"Va a jugar él. Me ha dado una buena impresión, ha demostrado su calidad en los entrenamientos, también en el partido de Copa y por ello es una excelente oportunidad de demostrar su clase en un partido de la Liga de Campeones", expuso Flick, que no desveló nada más de la alineación inicial que idea para Madrid.



"Tenemos un día de tiempo todavía. No hemos visto mucho en el entrenamiento y vamos a esperar. Veremos quién está en plena forma para jugar al final", apuntó el técnico cuando fue preguntado por la posible titularidad de Niklas Sule, del que añadió que "tiene buenas opciones de jugar".



EFE