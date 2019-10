Con Arias todo el partido, Atlético de Madrid venció 0-2 a Lokomotiv

Atlético de Madrid logró este martes una clara victoria a domicilio ante el Lokomotiv Moscú con dos contraataques magistrales (0-2) tras una gran segunda parte en la que el portugués Joao Félix dejó destellos de auténtico crack.

Tras una primera parte con mucha posesión, pero poco eficacia de cara a gol, el Atlético salió en tromba en la segunda parte y en unos pocos minutos se llevó los tres puntos con dos goles de la estrella lusa y de un inconmensurable Thomas.



De esta forma, el equipo rojiblanco se recuperó del empate de la primera jornada ante la Juventus. La única mala noticia fue la inoperancia de Costa, que estuvo desaparecido en combate una jornada más.



No fueron unos días fáciles para el equipo de Simeone. El derbi madrileño dejó un regusto amargo y el Atlético necesitaba ganar como el comer. Fiel a los deseos de la afición, Simeone apostó por primera vez de inicio por el ansiado tridente atacante -Joao Félix, Costa y Morata-, aunque Vitolo se lo puso fácil con su lesión en el derbi madrileño.



Mientras, el viejo zorro del Lokomotiv, el septuagenario Yuri Siomin, repitió el equipo que ganó el Leverkusen en la primera jornada y derrotó el fin de semana en la liga rusa al Zenit. Salió con las líneas muy adelantadas el equipo colchonero.



El mensaje del ‘Cholo’ era claro. Al contrario que ante el Real Madrid, había que salir a por el partido desde el principio. Mientras, el equipo local defendía con hasta ocho jugadores y apostaba claramente por el contraataque con el polaco Krychowiak y el portugués Joao Mario como lanzadores.



Costa pudo abrir la lata a los 18 minutos a la salida de un córner, pero increíblemente remató fuera cuando estaba completamente solo a un metro de la línea de gol. No era su día, ya que diez minutos después no supo aprovechar un barullo en el área para sorprender a Guilherme, que finalmente se hizo con el balón.



Mediada la primera parte, el Lokomotiv comenzó a desperezarse con un par de contraataques con peligro, aunque el jugador ruso más adelantado, Smólov, no supo finalizar. Morata, que se había mostrado muy luchador en su regreso al equipo tras su sanción en liga, también puso a prueba al portero local con un disparo pegado a la cepa del poste tras taconazo de Koke, que pecó de exceso de generosidad.



Eso sí, Oblak era un mero espectador. El exsevillista Krychowiak no pudo ponerle nervioso. Ni al presionarle a la salida del balón ni con un disparo lejano.

En la segunda parte había que marcar. Así, al poco de arrancar la estrella del proyecto rojiblanco, Joao Félix, disipó dudas al remachar un contraataque de libro a pase de Morata.(min.47) No se conformó el Atlético.



Lo siguió intentando por Lodi por la izquierda y Arias por la derecha. Sin tiempo para recuperar el resuello, los pupilos de Simeone volvieron a pillar desprevenida a la defensa local con una ofensiva relámpago iniciada por un omnipresente Joao Félix, que demostró que es un crack en ciernes.



Vio en el segundo palo a un desmarcado Morata, que nada más recibir el esférico se la cedió en el corazón del área a Thomas que marcó a placer.(min.58) Dos asistencias de Morata y un merecido premio para Thomas, el mejor jugador de la plantilla rojiblanca en lo que va de temporada.



Ahí se relajó el equipo, algo que a buen seguro no gustó nada a Simeone. Poco importó. En unas ocasiones Smólov pecó de egoísta y en otras, como en la mejor ocasión de la escuadra local, Oblak se volvió a vestir de superhéroe y detuvo milagrosamente un disparo a bocajarro de un incrédulo Krychowiak.



Los aficionados locales no daban crédito.(min.73) El técnico local lo intentó a la desesperada con el héroe portugués de la pasada Eurocopa, Eder, pero ya era demasiado tarde.

Síntesis

Lokomotiv Moscú: Guilherme; Rybus, Córluka, Howedes, Ignátiev (Eder, min.79); Murillo, Bárinov, Krychowiak, Zhemaletdínov (Idowu, min.33), Joao Mario; y Smólov (Kolomeiytsev, min.82).



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Giménez, Lodi; Thomas, Saúl, Koke (Correa, min.86), Joao Félix (Hermoso, min.83); Diego Costa (Lemar, min.76) y Morata.

Goles: 0-1, min.47: Joao Félix. 0-2, min.58: Thomas.



Árbitro: Orel Grinfeld (Israel). Amonestó a Thomas, Felipe, Joao Mario e Ignátiev.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo D disputado en el estadio del Lokomotiv ante unos 27.000 espectadores.



EFE