El tema de la covid-19 en el Atlético de Madrid no para

Las pruebas del Covid-19 a las que fue sometida este miércoles la expedición del Atlético de Madrid para el partido de este jueves de los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Leipzig en el estadio José Alvalade de Lisboa han dado resultado negativo, con lo que todos los futbolistas desplazados a Portugal están en condiciones de disputar el duelo.

En ese sentido, sólo son bajas por ese motivo las conocidas de Ángel Correa y Sime Vrsaljko, aislados en sus respectivos domicilios y que no han viajado a Lisboa tras conocerse sus positivos el pasado domingo.



"Todos los equipos participantes (excepto los locales) serán probados de nuevo en el país anfitrión con la recogida de muestras que se realiza en el MD-1 (un día antes del encuentro) antes de su primer partido en la competición. Los resultados se entregarán en principio como muy tarde 6 horas antes de la hora de inicio (hora local) el día del partido", explica la UEFA en su protocolo.



La plantilla estaba "esperando los resultados tranquilamente como siempre", según declaró este miércoles el portero Jan Oblak, segundo capitán.



"Estamos totalmente tranquilos. Estoy seguro de que todos estamos bien y no me preocupan los test", valoró el guardameta en la rueda de prensa telemática de la víspera del encuentro.



Es el segundo control al equipo desde el pasado domingo, después de los dos positivos por Covid-19 del delantero Ángel Correa y del lateral Sime Vrsaljko.



Ya ese mismo día se sometió a la expedición a Lisboa de nuevo a test PCR en Madrid que arrojaron todos resultados negativos el lunes para viajar el martes a Portugal.



A las pruebas dominicales se unieron ahora las de este miércoles, también con resultado negativo, tal y como obliga el protocolo de la UEFA para la fase final de la Liga de Campeones en Lisboa.



Para cada partido, la UEFA requiere a los equipos un test negativo de cada persona, "acompañado por una identificación con foto, a su llegada al estadio cada día para que se le conceda acceso al recinto", y para su participación en el encuentro.



"Toda persona que no posea dicha confirmación no podrá entrar en el estadio", añade.



"Si alguien del grupo 1 (que comprende "todos los jugadores que potencialmente participen en un partido de la UEFA junto con los técnicos y personal operativo como entrenadores, asistentes, fisios, médicos, contactos principales, oficiales de prensa y delegados de los partidos") da positivo, el proveedor de servicios de pruebas informará inmediatamente a las autoridades locales pertinentes, según sea necesario (...). Los equipos deben asegurarse de que ninguna persona que dé positivo pueda viajar al lugar del partido o participar en él. Los resultados de la prueba no son cuestionados", expone la UEFA en su protocolo de la vuelta a la competición.



EFE