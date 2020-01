¡Escándalo! El Atlético sufrió su peor descalabro en la era Simeone

Atlético de Madrid naufragó en León, donde cayó eliminado de la Copa del Rey por un Segunda División B, en un partido pésimo en defensa de los rojiblancos, sorprendidos en los últimos 25 minutos y en la prórroga por el empuje de una Cultural Leonesa que finalmente se hizo acreedora a un triunfo histórico.

El tropiezo del Atlético, el primero de este calado de la era Simeone, deja a los madrileños con un futuro incierto en la temporada y a su entrenador en una posición delicada. La Cultural se plantó en los octavos de final tras remontar de manera épica el tanto de Correa con los goles de Castañeda, para forzar la prórroga, en la que remató la faena Sergio Benito, repitiendo la historia de la eliminatoria anterior ante el SD Huesca.



Los leoneses, que acumulan 449 días sin conocer la derrota en el Reino de León volvieron a dejar a su técnico invicto en su terreno después de 27 partidos, desde que cayera en Copa ante el FC Barcelona un 31 de octubre de 2018. Mientras el técnico local José Manuel Aira dio más oportunidades a los menos habituales, Diego Pablo Simeone puso en el campo de inicio prácticamente lo mejor con lo que se desplazó a León.



Muy pronto demostró sus intenciones el Atlético apretando muy arriba a los locales y disfrutando a los 6 minutos la primera clara ocasión con un pase filtrado de Joao Félix a Vitolo que ganó la espalda a la defensa culturalista para encontrarse cara a cara con el francés Lucas Giffard, sin precisar el canario su remate que salió desviado.



No cesaba en su empeño el equipo de Simeone, que con un centro envenenado al que a punto estuvo de llegar en el remate Saúl, y en el minuto 18 Herrera buscó fortuna con un remate al que respondió Giffard con una mano para sacar el balón por encima del larguero.



A medida que avanzó la primera mitad, la Cultural logró quitarse la presión y estirándose con más peligro sobre la portería de Adán, ya sin pasar tantos apuros en defensa para llegar al descanso con todo por decidir.



Tras el descanso, Simeone decidió meter más madera con la entrada de Thomas por Herrera, sin que el juego mejorara en exceso ante una Cultural que seguía ganando en confianza porque el plan de José Manuel Aira se mantenía.



De hecho, a los diez minutos de la reanudación un saque de esquina fue peinado hacia el segundo palo donde estaba Sergio Benito que se encontró con todo a su favor, encogiendo el cabezazo sin precisión. A renglón seguido un mal despegue de la zaga local dejó de nuevo solo, con todo a favor, a Vitolo que volvió a errar en la definición, en esta ocasión adivinando Giffard su remate.



Fue el preámbulo de dos cambios, uno por cada equipo, los leoneses dando entrada a uno de sus jugadores más desequilibrantes, el belga Andy Kawaya y el Atlético a un inédito Saponjic en la antesala de la acción del gol que rompía la igualada con el pase de nuevo de lujo de Joao Félix hacia Correa que en esta ocasión no perdonó para el 0-1.



Aira decidió quemar todas sus naves dando entrada primero a su máximo goleador Dioni Villalba para formar una dupla de ataque con Sergio Benito ante un rival ya parapetado para defender la escasa renta y, posteriormente a un jugador con visión para el pase como el exatlético Sergio Marcos quitando un defensa.



Con un eléctrico Kawaya desbordando en banda derecha la Cultural encerró a su rival que acabó pagando tanto dominio tras un centro del extremo que rechazó Adán de puños para recoger al borde del área Julen Castañeda y enganchar un zurdazo que se coló sin remisión.



En un final de toma y daca primero Saponjic no acertó a aprovechar la cuarta asistencia de Joao Félix, para después Sergio Benito obligar a la salida de Adán. Pero aún quedaban tres nuevas intervenciones del francés para salvar a su equipo, de nuevo a remate del delantero serbio y, sucesivamente en cabezazo de Felipe y después a remate de Thomas.



La primera parte de la prórroga dejó otras dos ocasiones, primero con un remate de Joao Félix tras acomodarse el balón y rematar demasiado elevado y Saúl con un cabezazo a la salida de un córner que de nuevo llevó a Giffard a lucirse.



El plan seguía saliendo a la perfección a la Cultural y aún le faltaba llevar el delirio a las gradas con una contra de Dioni que buscó en banda a Gudiño y el envío al segundo palo del argentino encontraba a Sergio Benito para, sin dejar caer el balón cruzar por el palo corto para el 2-1. Lo intentó el equipo de Simeone, pero sin encontrar el camino, ya angustiados y sin recursos.



EFE