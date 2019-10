Atlético, con Santiago Arias, empató 1-1 con Alavés

El jugador del Deportivo Alavés Lucas Pérez evitó con un gran gol por la escuadra (minuto 83) la victoria que acarició el Atlético de Madrid al adelantarse en el marcador un gol de Álvaro Morata (minuto 70) en la undécima jornada de LaLiga Santander.

Tras una primera parte con poco fútbol, los cambios de Diego Pablo Simeone mejoraron el juego de los rojiblancos que rompieron la igualada, pero se encontraron con el empate de los hombres de Asier Garitano que fueron más regulares durante los 90 minutos del duelo.



El conjunto colchonero buscó el juego directo desde el inicio con las referencias de Ángel Correa y Diego Costa en punta, pero el conjunto albiazul se mantuvo en su sitio, bien posicionado desde el comienzo de un duelo con varios encontronazos entre varios jugadores.



Joselu Mato fue el primero en intentarlo en el minuto 19 tras una buena arrancada de Martín Aguirregabiria, pero no acertó en el disparó y el balón fue cómodo para el esloveno Jan Oblak. Los locales fueron ganando terreno después de un inicio con mucha intensidad por parte de dos escuadras que tuvieron mucha dureza en cada acción, aunque en la primera hora los dos porteros apenas tuvieron trabajo.



Los vitorianos fueron los primeros que lanzaron dos saques de esquina y llevaron el peligro a los rojiblancos desde el balón parado, como un saque de falta en el minuto 39 que no pudo rematar Rubén Duarte en el segundo palo.



Los madrileños no encontraron equilibrio en el centro del campo, lugar donde los locales recuperaron varios balones, que colgaron desde ambos costados y obligaron a despejar a los centrales del equipo colchonero, incapaz de rematar a puerta ni lanzar ni un saque de esquina en la primera mitad.



Las imprecisiones continuaron tras el paso por vestuarios, pero de nuevo fue Joselu Mato el que estuvo cerca de estrenar el marcador en el minuto 49 con un remate de cabeza en un córner lanzado por Lucas Pérez.



Pero los de Diego Pablo Simeone lograron encontrar el camino a la portería de Fernando Pacheco y dio el primer aviso serio del partido con dos remates consecutivos de Renan Lodi en dos jugadas que acabaron con dos disparos del lateral brasileño que se marcharon fuera.



Estas acciones animaron a los colchoneros que consiguieron trenzar jugadas con más acierto y aclarar los problemas que tuvieron en una mala primera mitad. El técnico rojiblanco movió el banquillo tras introducir a Thomas Partey en el descanso y dio entrada a Álvaro Morata que se colocó como referencia ofensiva junto a Diego Costa y el argentino Ángel Correa.



A pesar de la amenaza y la mejoría del Atlético, el Alavés no le perdió la cara al partido y buscó los huecos con veloces contragolpes de hombres como Aleix Vidal o Lucas Pérez. Renan Lodi hizo mucho daño por la banda izquierda y llegó hasta línea de fondo en varias ocasiones al ganar la espalda de Martín Aguirregabiria.



La falta de contundencia de los locales tras un saque de puerta de Jan Oblak dejó a Álvaro Morata frente a Fernando Pacheco y el delantero español no perdonó y colocó el 0-1. Seguidamente, el portero albiazul salvó con dos grandes intervenciones dos errores de la zaga vitoriana y evitó que la distancia se ampliara en solo cinco minutos.



El Alavés apretó de nuevo desde las bandas con varios saques de falta y logró el empate gracias a una jugada personal de Lucas Pérez que se aproximó hasta la frontal del área e introdujo el balón por la escuadra contraria que igualó la contienda en el minuto 83.



Al Atlético le entraron las prisas, fue a por el partido, pero no pasó del empate en el estadio de Mendizorroza.

Síntesis

Deportivo Alavés: Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Magallán, Duarte; Vidal, Wakaso (Burke, min.75), Manu García, Rioja (Pons, min.68); Joselu (Tomás Pina, min.88) y Lucas Pérez.



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Hermoso, Lodi; Herrera (Morata, min.60), Llorente (Thomas, min.46), Saúl, Lemar; Diego Costa (Koke, min.70) y Correa.

Goles: 1-0, M.70: Morata. 1-1, M.83: Lucas Pérez.



Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán). Amonestó a los locales a Wakaso (min.29), Laguardia (min.61), Manu García (min.89) y a los visitantes Llorente (min.16), Felipe (min.75) y Hermoso (min.89).



Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mendizorroza en Vitoria ante 17.235 espectadores.



EFE