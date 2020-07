James no baja los brazos: su exigente entrenamiento con Real Madrid

De a poco, James Rodríguez vio cómo en este reinicio de la Liga de España fue condenado al banco de suplentes del Real Madrid. El técnico francés Zinedine Zidane apenas le dio 78 minutos en seis partidos que ha disputado Real Madrid en las recientes semanas. Pero el colombiano no bajo los brazos.

James fue sincero en una entrevista que le hicieron recientemente. Él sabe que su rol dentro del equipo no es el principal, sino que debe esperar a cuando Zidane decida utilizarlo y mostrar que su categoría y magia la mantiene intacta.



“En este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”, dijo James en entrevista con ‘Gol Caracol’.



James Rodríguez compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram. Foto: Real Madrid

Y en medio de esa frustración por no poder sumar minutos en cancha, James no baja los brazos y se entrena de la mejor manera con la plantilla del Real Madrid, siendo todo un profesional. Es más, aprovecha para en redes sociales compartir sus exigentes entrenamientos.



James Rodríguez, a fondo en los entrenamientos. Foto: Instagram

El colombiano publicó dos estados en su cuenta oficial de Instagram, en los que se le ve con mucho entusiasmo y fortaleza afrontando el entrenamiento previo al encuentro contra Athletic Club.



