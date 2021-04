Athletic busca su vigésimo quinto título; la Real Sociedad el tercero

La final de la Copa del Rey que se disputa este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla será el vigésimo quinto título de Copa del Athletic Club o el tercero de la Real Sociedad.

Un año después, el covid-19 mantiene los estadios vacíos en España, pero el duelo vasco no puede esperar más y se jugará el sábado en el estadio sevillano de La Cartuja, que en tiempos normales habría visto llenas sus 60.000 localidades.



Este mismo escenario acogerá dos semanas después, el 17 de abril, la final copera de la actual temporada que volverá a protagonizar el Athletic de Bilbao, esta vez contra el Barcelona, también sin público en las gradas.



Un doble reto para el Athletic, el segundo equipo con más Copas de España, con 23 trofeos, sólo por detrás de los 30 que tiene el Barcelona, pero que ganó su última

Copa del Rey en 1984 frente al Barça (1-0). -



"Estas dos semanas sin competición (por el parón internacional) nos han servido para descansar, desconectar y volver como motos para encarar la final", dijo el delantero del Athletic Iñaki Williams, a los medios de su club.



Los 'Leones' afrontan el encuentro animados y llevados por su entrenador, Marcelino García Toral, vigente campeón de Copa, tras ganar su última final con el Valencia en la temporada 2018-2019.



Desde que el técnico se hizo cargo del equipo en enero, el Athletic sólo ha perdido dos de doce encuentros y ya ganó la final de la Supercopa de España en enero pasado al Barcelona en la prórroga (3-2).



"No hay favorito, estamos ahí por méritos propios y tras realizar grandísimas eliminatorias", añadió Williams. Marcelino podrá contar con todos sus hombres, después que Unai Núñez haya vuelto a entrenar con normalidad, superados sus problemas en el pie derecho.



"Al final, no es sólo una final, es todo lo que significa con un derbi", afirmó el defensa Nacho Monreal, que el jueves deseaba que una victoria el sábado sea "la guinda" a su renovación con la Real Sociedad.





AFP