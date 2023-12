¿Muriel, con nuevo compañero? Atalanta, a la caza de una estrella de padres colombianos

Atalanta está firmando una temporada irregular en la Serie A de Italia, es octava en la tabla de posiciones con 26 puntos y su rendimiento en defensa preocupa al técnico Gianpiero Gasperini que no ha encontrado la solidez que caracterizó a su equipo en anteriores campañas.



Por esta razón, La Dea está peinando el mercado de fichajes para encontrar un central fiable que refuerce una de las líneas que más ha sufrido esta temporada, en la que el equipo ha encajado 20 goles en 17 jornadas, más de un tanto por partido.



Atalanta ha posado sus ojos en el central colombo español Christian Mosquera, defensa central de 19 años que podría abandonar el Valencia de España el próximo mes de enero para aterrizar en Bérgamo y ser compañero de Luis Fernando Muriel.



La Gazzetta dello Sport informó este miércoles que el jugador nacido en España, pero de padres colombianos, es la idea más viable que tiene Atalanta para reforzar esa posición de la defensa.

🔵 A Atalanta le gusta mucho Mosquera, central del Valencia.



El Valencia estaría dispuesto a negociar.



Atalanta habría preguntado también por Kehrer (West Ham) y Dragusin (Genoa), pero los altos costos del fichaje de los dos jugadores los hace imposibles de contratar. Situación diferente a la de Mosquera, quien se ha convertido en pieza clave del técnico Rubén Baraja, pero no se descarta una salida si llega una oferta considerable.



"Pero en todo caso, una solución 'adicional', y en préstamo, si el club decide incluir dos defensas en la plantilla, quizás con la venta de Palomino. Por eso el nombre de Mosquera, de padres colombianos, pero pasaporte español (pasó por todas las selecciones juveniles de La Roja, desde la Sub-15 hasta la Sub-19), incluido hace dos años en la lista 'Next Generation' de los 60 mejores talentos nacidos en 2004: tiene una edad y características que podrían convencer al Atalanta de invertir en él", señaló el medio citado.

Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta. Foto: Efe

No es la primera vez que Atalanta se interesa en el talento de padres colombianos, en julio intentaron su fichaje, pero la negociación no llegó a buen puerto con el Valencia. "Ya lo intentaron el verano pasado, con una oferta de tres millones más primas que no convenció al Valencia: estaban orientados a no vender al jugador (salvo cedido), para darle más espacio de acuerdo con la política del equipo de Baraja".

Esta temporada, Christian Mosquera está siendo la gran sensación en España: ha disputado 16 encuentros en la Liga, 13 de ellos como titular y uno en la Copa del Rey. El dueño del Valencia, Peter Lim, buscaría hacer caja con el central de origen colombiano y La Gazzetta dello Sport explica que su fichaje se podría hacer realidad en los próximos días.

