Atalanta frena a la Juve: Zapata no se iría por menos de 70 millones 

Duván Zapata es el delantero del momento en Italia. Sus goles con el Atalanta habrían despertado el interés de Juventus, que busca desde ya el reemplazo de Gonzalo Higuaín, quien no seguiría en el club. Sin embargo, el club de Bérgamo no lo haría tan sencillo.

Según las informaciones que surgieron el domingo, Juventus prepararía oferta de 3o millones de euros por el delantero. Pero este lunes, 'Tuttosport' publica que el Atalanta no dejará ir al colombiano por menos de 70 millones.



"No hay negociación entre Atalanta y Juventus para el delantero colombiano Duván Zapata, la evaluación del jugador solo puede comenzar desde 70-80 millones de euros y, en cualquier caso, el club Orobic no tiene la intención de cambiar el equilibrio de un equipo quien está luchando en la cima del campeonato y es uno de los 8 mejores equipos de Europa", dice el artículo.



Zapata es pieza clave del Atalanta, con 17 goles en esta temporada de la Serie A, los mismos de Luis Fernando Muriel.



"Atalanta evalúa mucho a sus jugadores y solo tiene que hacer dos cálculos (números en mano) para comprender que la tienda de Bergamo es muy cara", agrega 'Tuttospor'.

Por ahora Zapata se alista para el remate de la liga italiana, con el boleto ya asegurado por el Atalanta a la próxima Liga de Campeones.



