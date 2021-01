¡Ídolo! Muriel enloquece a Bérgamo, no paran los elogios

El colombiano Luis Fernando Muriel, delantero del Atalanta, sigue incontenible en la Serie A italiana y este sábado encadenó, en el triunfo por 4-1 en el campo del Benevento, su quinto partido consecutivo anotando al menos un gol, todo un récord para él.

A las órdenes del técnico Gian Piero Gasperini y un club en el que comparte el vestuario con sus compatriotas Duván Zapata y Johan Mojica, Muriel está viviendo un momento de ensueño, en el que ha logrado continuidad de rendimiento y se ha asentado como uno de los mejores delanteros de Italia.



Tras anotar 18 goles el año pasado, con récord de once dianas firmadas saliendo del banquillo, el delantero de Santo Tomás ya acumula diez en los primeros diecisiete encuentros de la presente campaña.



El golazo firmado este sábado en el estadio Vigorito de la sureña ciudad de Benevento, con un excelente derechazo curvado por una escuadra, es el sexto en los últimos cinco partidos ligueros y certificó la victoria por 4-1 de su equipo.



Anteriormente, había marcado un gol al Roma, dos al Bolonia, uno al Sassuolo y uno al Parma. Su equipo ha ganado cuatro encuentros y ha empatado uno (frente al Bolonia), lo que le ha lanzado hacia la cuarta posición, en puestos de Liga de Campeones.



Nunca había encadenado cinco duelos seguidos viendo puerta y su momento de forma le permite soñar en grande, tanto a nivel individual como a nivel de equipo, con la cita con el Real Madrid del próximo 24 de febrero que va acercándose.



A nivel individual, Muriel puede acercarse al récord de goles consecutivos en la Serie A, once, cantidad que comparten actualmente el argentino Gabriel Batistuta, el portugués Cristiano Ronaldo y el italiano Fabio Quagliarella.



"Tuvimos unos problemas por los muchos partidos entre la Liga de Campeones y la Serie A, pero es algo normal. Ahora estamos en óptima condición física. Seguro que soñamos en grande y queremos seguir ganando", afirmó Muriel a "Sky Sport" al acabar el partido del estadio Vigorito de Benevento.



Muriel volvió a ver puerta saliendo del banquillo, después de que el esloveno Josip Ilicic, el brasileño Rafael Toloi y el colombiano Duván Zapata encarrilaran el triunfo del equipo de Gian Piero Gasperini, momentáneamente cuarto clasificado.



"Tenía unas pequeñas molestias (...), pero le dije al míster que estaba listo para jugar, como siempre. Quiero ayudar al equipo. Entré cuando el partido ya estaba más tranquilo (con 3-1 en el marcador) y logré hacerlo bien. Espero seguir y ayudar al equipo, estoy feliz por lo que vengo haciendo", dijo.



"Somos un equipo que crea muchas ocasiones y eso nos ayuda a los delanteros. Siempre tengo que estar preparado y tener pegada cuando tengo oportunidades de marcar", agregó.



A sus 29 años, Muriel ha alcanzado su plena madurez y es uno de los grandes líderes de un Atalanta que no se pone límites, decidido a clasificarse por tercera vez consecutiva a la Liga de Campeones y a jugarse sus opciones en la presente campaña europea, con el Madrid como coloso a superar.



