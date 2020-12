La pelea del 'Papu' Gómez con el DT de Atalanta

El argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, capitán del Atalanta que fue excluido por decisión técnica este domingo del partido liguero contra el Fiorentina por un duro altercado con el técnico Giampiero Gasperini, escribió en Instagram que cuando se vaya "se conocerá la verdad" sobre lo que realmente ocurrió.

"Queridos aficionados del Atalanta, os escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con vosotros. Solo quería deciros que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo", escribió Gómez en su cuenta de Instagram.



"Vosotros me conocéis y sabéis qué persona soy. Los quiero, vuestro capitán", agregó, escribiendo en italiano.



El centrocampista argentino, de 33 años, publicó este mensaje después de que Gasperini le dejara los noventa minutos en el banquillo en el duelo liguero ganado 3-0 contra el Fiorentina en el Gewiss Stadium.



Gómez tuvo un duro altercado con Gasperini hace dos semanas durante el descanso del partido de la Liga de Campeones contra el Midtjylland danés, algo que fue reconocido posteriormente por el preparador italiano.



Tras firmar una momentánea tregua el último miércoles, cuando Gómez fue titular en la visita europea al Ajax en el que el Atalanta selló su segunda clasificación consecutiva a los octavos de final de la Copa de Europa, ‘Papu’ volvió a ser excluido.



"Hay situaciones que se deben estudiar. Este año, tras dos temporadas, el rol del 'Papu', el de todocampista, en algunos partidos fue difícil de proponer para el equipo. Siempre debe haber confianza y disponibilidad. De no ser así, es más difícil para mí y para el jugador", aseguró.



Por su parte, Giampiero Gasperini, técnico del Atalanta, reconoció que tuvieron un altercado con el argentino Alejandro Gómez y que no sabe cómo su equipo superará "lo que pasó", además de destacar que "si no hay sintonía es un problema".



"Gómez para nosotros ha sido el jugador más importante en mis cinco años (como técnico del Atalanta). Creo que dirigí 200 partidos y él jugó 195. Hay situaciones que se deben estudiar. Los rivales cambian, te enfrentan de manera distinta. Siempre debe haber confianza y disponibilidad. De no ser así, es más difícil para mí y para el jugador", dijo.



"No sé cómo se superará lo acontecido. Yo busco lo mejor para el equipo y Gómez es un gran jugador. Nunca he tenido dudas sobre esto", concluyó.



