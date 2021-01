Atalanta pinchó de local con el Genova, Muriel cortó la racha

Atalanta no pudo con el Genova, elenco que sacó un valioso empate 0-0 en calidad de visitante, en una fecha más de la Serie A de Italia.

Esta vez los delanteros colombianos, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, no tuvieron la opción de seguir en racha, no anotaron para el conjunto de Bérgamo.



Le puede interesar: (¡Urgente! Adrián Ramos fue internado en una clínica de Cali)



Punto de oro fu el que sacó Genova, en un campo complicado, difícil por lo que ha hecho el Atalanta en su estadio.



El delantero de Santo Tomás, exjugador del Sevilla, entre otros, saltó al campo en el minuto 57 en sustitución de su compatriota Duván Zapata, pero no logró encontrar espacios en la defensa guiada por el técnico Davide Ballardini, que revitalizó al conjunto genovés



Desde su llegada tras el despido de Rolando Maran, Ballardini ha conseguido ocho puntos en cinco partidos y, además, ha llevado al límite al Juventus en los octavos de final de la Copa Italia, al rendirse solo en la prórroga.



El Atalanta fue una nueva víctima de la organización genovesa, que bloqueó a una delantera capaz de marcar 40 goles en 16 partidos ligueros. Eso sí, el equipo de Bérgamo podrá reaccionar ya este miércoles, cuando visitará al Udinese en un partido que fue aplazado en diciembre a causa de la lluvia.



Actualmente, el Atalanta es sexto a dos puntos del Roma, cuarto, con un partido menos. El Génova es decimosexto con 15 puntos y dos de margen sobre el descenso.



EFE