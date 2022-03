Atalanta visitará este jueves al Bayer Leverkusen, en busca del paso a los cuartos de final de la Liga Europa. El club italiano llega con ventaja de 3-2, conseguida la semana pasada en el partido de ida en Bérgamo. El juego será a las 12:45 de la tarde.

El colombiano Luis Fernando Muriel aparece entre los convocados y espera seguir marcando en la competición. Justamente, contra el Leverkusen, consiguió los dos primeros tantos en esta edición del torneo.



(Además: México anuncia 'fin de las barras bravas': ¿qué aplica para Colombia?)



Muriel lleva ocho goles en la Europa League: dos con el Atalanta, tres con el Sevilla, uno con Sampdoria y dos con Udinese.

Atalanta, con problemas en la Serie A



La semana no ha sido buena para el Atalanta. No pudo pasar del empate sin goles en casa, ante un Génova que se acerca a la salvación. Sin embargo, hoy se mantiene en zona de clasificación a la próxima edición de la Europa League, pero lejos de la posibilidad de ir a la Liga de Campeones.



Parece que el equipo que dirige el italiano Gian Piero Gasperini no puede rendir al máximo en el campeonato doméstico y en Liga Europa al mismo tiempo. El fin de semana, Génova, pese a ser inferior, encaró el partido de igual a igual y pudo llevarse los tres puntos, pero no estuvo acertado en el apartado ofensivo.



(Le puede interesar: Andrés Cadavid, duro contra Juan Carlos Osorio: '¿Por qué no me pisa a mí?')



Muriel, titular en liga de nuevo, rindió a gran nivel, pero no fue suficiente para los locales. De hecho, el internacional colombiano estrelló en la madera un disparo colocado con su pierna derecha que hubiera supuesto el 1-0 en la primera parte.



Cabe recordar que el otro colombiano del Atalanta, Duván Zapata, está lesionado y se perderá el resto de la temporada.



DEPORTES

Con Efe