Oficial: Santa Fe, Nacional y Equidad no juegan la Copa en Colombia

Debido a los problemas de orden público que se presentan en Colombia, tres de los partidos que se iban a jugar en este territorio por la Copa Libertadores y la Copa Suramericana no se disputarán en suelo colombiano.

La Confederación Suramericana de Fútbol anunció la reprogramación de los partidos de Copa Libertadores entre Santa Fe y River Plate, que se iba a jugar en Armenia, y entre Nacional y Argentinos Juniors, que se iba a llevar a cabo en Pereira. También cambió de sede el duelo de Copa Suramericana entre La Equidad y Lanús, que también iba en la capital del Quindío.



Así las cosas, el partido entre Santa Fe y River se jugará en el estadio General Pablo Rojas, de Asunción, el jueves a las 7 de la noche, hora de Colombia. Ese mismo día, pero a las 5 de la tarde, Nacional recibirá a Argentinos Juniors en el estadio Manuel Ferreira, de la capital paraguaya.



Por su parte, en la Suramericana, Equidad enfrentará a Lanús el mismo jueves, a las 9 de la noche, en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.



Por ahora, los partidos Junior vs. Fluminense, en la Copa Libertadores, y Tolima vs. Emelec, en la Suramericana, siguen programados en Barranquilla e Ibagué, respectivamente.



Deportes