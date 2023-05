Medios de comunicación españoles han seguido de cerca la dura realidad que ha tenido que afrontar el brasilero, Dani Alves, luego de que fuera recluido en una cárcel de Barcelona desde el pasado mes de enero.



(Le recomendamos leer: Dani Alves: filtran quiénes estuvieron en la cárcel en su cumpleaños).



El exjugador del Barcelona es señalado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de esa ciudad. Razón por la cual ya casi completa 4 meses de estar tras las rejas en Brians 2, un centro penitenciario de España.

Alves ha contado con el apoyo de sus exparejas y de sus hijos, quienes lo visitan frecuentemente en prisión y ratifican que el deportista va a demostrar su inocencia.



Sin embargo, uno de sus compañeros en el centro penitenciario habló con el medio español Telecinco y señaló que la situación de Alves en la cárcel ha sido una situación muy dura de llevar.

Facebook Twitter Linkedin

Poco a poco salen a la luz más detalles sobre el caso de Dani Alves Foto: Instagram

El recluso comenzó diciendo que en el lugar hay “presos que no tienen piedad” con el exjugador y que son recurrentes los insultos que se escuchan en los patios o en los comedores.



"Él está ahí perdido y todo el mundo '¡ay, el Alves!', '¡ay, el Alves!'. También hay gente maleducada y en el comedor cuando todo el mundo está comiendo y pegan al cristal. '¡Tú, maricón! ¡Violador!'", comentó el compañero de Alves.



(Le podría interesar: 'Lo pagará todo': fuerte mensaje de la mamá de Dani Alves por su cumpleaños).



Así mismo, señaló que el hombre abandona el módulo muy pocas veces y que solo lo hace cuando hay algún partido en contra de personas de otros patios. De resto, permanece sentado en frente de un televisor todo el día.



En cuanto a su apariencia, el amigo de Alves dice que: “Está más delgado, está más demacrado. Se le ve triste a ratos”.



(Además: Dani Alves es víctima de insultos y mal trato de otros presos en la cárcel).



No obstante, contó que el ex Barcelona no pierde oportunidad en la cárcel para reiterar que es inocente y que solo fue “una noche de fiesta”.



De igual forma, afirmó que el recluso no tiene privilegios espaciales en la cárcel, que come lo mismo que todos los reos y que no tiene exclusividad con los guardas de seguridad del lugar.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Dani Alves: la jugada maestra de su exmujer para sacarlo de la cárcel

Dani Alves: la foto en suite privada y todas las pistas en su contra

'Expulsada de la casa': filtran supuesto chantaje de Dani Alves a su esposa