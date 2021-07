Así va la investigación por escándalo sexual de un jugador del Everton

El fútbol inglés se sacudió por una investigación por un caso de delitos sexuales contra menores, en la que resultó implicado un integrante del plantel de Everton, equipo donde actúan los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina.

La identidad del futbolista no ha sido divulgada por las autoridades. “Los agentes arrestaron a un hombre el viernes 16 de julio de 2021 bajo sospecha de delitos sexuales contra menores. Está bajo fianza policial a la espera de nuevas investigaciones”, señaló la Policía en un comunicado.



Sin embargo, la prensa de ese país ha dado algunas pistas: se trata de un jugador de 31 años, casado, que es una “experimentada estrella internacional”.



En ese rango de edad no está ninguno de los colombianos: James acaba de cumplir 30 años y Mina tiene 26. Este último, de hecho, no está en Inglaterra: pasa unos días de vacaciones en Colombia tras su participación en la Copa América.



La Policía agregó que se hizo un registro del domicilio del futbolista. La prensa asegura que en esa visita “se incautaron varios artículos”.



Un empleado del club, citado por el diario español La Sexta, afirmó: "Claramente este caso debe ser investigado a fondo. Las acusaciones de esta naturaleza causarán un gran revuelo en el club, los aficionados y el público en general".



El club, que separó al jugador de su plantilla, dijo estar dispuesto a colaborar con la investigación. “El Everton puede confirmar que ha suspendido a un jugador del primer equipo en espera de una investigación policial. El club seguirá apoyando a las autoridades en sus consultas y no hará más declaraciones en este momento”, aseguró en un comunicado.



El Everton jugará este domingo su primer partido en la Florida Cup, en la que enfrentará a Millonarios. Para ese encuentro, se confirmó la baja de Fabian Delph, quien dio positivo para covid-19.



DEPORTES