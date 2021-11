Argelia y Nigeria dan nuevo paso hacia el Mundial de Catar

Las selecciones de Argelia, vigente campeona de África, y de Nigeria, certificaron su billete para la tercera y última ronda de la fase clasificación africana para el Mundial de Catar 2022, tras empatar este martes en casa con Burkina Faso (2-2) y Cabo Verde (1-1), respectivamente.



Argelinos y nigerianos se sumaron a Mali, Senegal, Egipto, Marruecos, Ghana y la República Democrática del Congo, que ya se habían asegurado con anterioridad su presencia en la última ronda de la que saldrán los cinco representantes africanos en el próximo Mundial.

Así va la eliminatoria africana

No obstante, la presencia de Ghana en la última ronda clasificatoria aún está en el aire tras la protesta formal presentada por la Federación Sudafricana ante la FIFA, tras el polémico penalti que decidió a favor (1-0) de los "Estrellas Negras" el duelo que enfrentó el pasado domingo a ghaneses y sudafricanos.



Igualmente, la duda se cierne sobre la clasificación de la República Democrática del Congo, que dirige el argentino Héctor Cuper, tras realizar en el último minuto del tiempo reglamentario del decisivo encuentro con Benín (2-0) un cuarto cambio, pese a haber agotado con anterioridad las tres ventanas preceptivas.



Quien no dio pie a la polémica fue la selección de Argelia que logró el punto que necesitaba para asegurarse la clasificación para la tercera y última ronda, tras empatar este martes en casa 2-2 con Burkina Fasso.



Un empate, eso sí, no exento de sufrimiento, ya que Burkina Faso, una de las selecciones africanas que más han progresado en los últimos años, soñó con el triunfo que necesitaba para seguir viva en la carrera mundialista, tras igualar la contienda (2-2) con un gol de Issoufou Dayo a falta de seis minutos para el final.



Pero la calidad y experiencia del conjunto argelino, que hizo valer los tantos de Riyad Mahrez, que abrió el marcador para los locales a los 21 minutos, y del exjugador del Valencia Sofiane Feghouli, que estableció en el 68 el momentáneo 2-1, impidieron la sorpresa.

Nigeria no falló

Tampoco fallo Nigeria, que certificó su clasificación para la tercera ronda, tras empatar este martes 1-1 con Cabo Verde, en un choque en el que los nigerianos ya vencían por 1-0 al minuto de juego gracias a un tanto del delantero Victor Osimhen. Un tanto al que dio respuesta cuatro minutos después el defensa caboverdiano Stopira, que hizo soñar a los "Tiburones azules" con la victoria que necesitaban para acceder a la siguiente ronda.



Pero Nigeria, que busca su cuarta presencia consecutiva en una fase final de un Mundial, no falló y mantuvo el empate que le bastaba para acceder a la siguiente ronda.





EFE

