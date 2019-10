Así va la clasificación a la Eurocopa

Bélgica, con una victoria fácil y contundente sobre San Marino (9-0), se convirtió en la primera selección clasificada para la Eurocopa 2020 en una jornada en la que Gareth Bale se atascó con Gales, Luka Modric dirigió a Croacia hacia los tres puntos y Rusia y Polonia no fallaron para acariciar el pase a la fase final.

La selección de Roberto Martínez continúa con sus buenas sensaciones en las fases de clasificaciones. En los últimos grandes torneos, ha sido de los mejores equipos antes de los momentos decisivos. Después, una de las mejores generaciones de la historia del fútbol belga, siempre se quedó sin el premio gordo.



Ahora, ya puede preparar con tranquilidad su nuevo reto. Ha llegado hasta él de forma brillante, con pleno de puntos, con un sólo gol en contra en siete partidos y abusando de todos sus rivales. San Marino, sólo fue una víctima más. Recibió siete tantos, dos de Romelu Lukaku, uno en propia meta de Brolli y el resto de Nacer Chadli, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Christian Benteke, Yari Verschaeren y Timothy Castagne.



Eden Hazard, sustituido a falta de media hora por Yanick Carrasco, repartió dos asistencias y poco a poco su mejor versión parece estar más cerca después de unos últimos duelos esperanzadores.



Bélgica, con 21 puntos, sólo puede ser alcanzado por Rusia, que tiene que recibir a su gran rival por el liderato en una de los tres partidos que restan. El equipo de Stanislav Cherchersov está al borde de la clasificación después de superar 4-0 a Escocia con un triplete de Artiom Dzyuba y un tanto de Magomed Ozdoev.



Dzyuba se lució con un golazo de volea y con dos aciertos de ratón de área. Escocia, se quedó sin opciones. Chipre, sin embargo, se mantuvo con vida después de su visita a una selección que necesitaba un milagro para mantener sus opciones de estar presente en la Eurocopa 2020. Su rival, Kazajistán, al final de la jornada, acabó eliminada matemáticamente después de perder 1-2 ante los chipriotas.



El combinado dirigido por Ran Ben Shimon necesitaba como mínimo un mantenerse en la pelea y logró algo más: tres puntos muy sufridos tras remontar el tanto de Temirlan Yerlanov en la primera parte. Los goles de Pieros Sotiriou, tras rematar de cabeza un buen centro desde la banda derecha Matija Spoljaric, y de Nicholas Ioannou, a placer en minuto 84, permitieron a Chipre mantener un sueño que sigue complicado.

Modric lideró a Croacia. Foto: AFP

En el grupo E, Croacia dio un salto de calidad en sus opciones al ritmo de Luka Modric, que jugó a un buen nivel para dirigir a sus compañeros hacia la victoria ante Hungría por 3-0. El centrocampista del Real Madrid se encargó de romper el duelo con un robo de balón en el centro del campo, un cambio de ritmo espectacular y un remate a sangre fría que rompió el partido a los cinco minutos.



Con ese gol, el cuadro balcánico encarriló un partido que siempre estuvo bajo su dominio y que cerró en la primera parte con un doblete de Bruno Petkovic que también tuvo su cuota de protagonismo después de marcar un tanto de tacón. Después, hasta Ivan Perisic se permitió el lujo de fallar un penalti que no evitó que Croacia mande en su grupo, el E.



Por detrás, Gales perdió una oportunidad de oro de colocarse en la segunda posición, pero no pudo con Eslovaquia (1-1), que ahora es segunda a tres puntos de distancia de Croacia. La clasificación del equipo de Gareth Bale es una incógnita tras una noche en la que se dejó empatar tras el gol de Kieffer Moore a los 25 minutos.



Con un certero cabezazo adelantó a Gales, que, después, en la reanudación, recibió el gol de Juraj Kucka. Además, Bale dio el susto del partido con un fuerte golpe al final que no le impidió seguir sobre el césped. Su selección, con siete puntos y un partido menos, tiene opciones pero no puede fallar. Mejor le fueron las cosas a la Polonia de Robert Lewandowski, que no tuvo piedad de Letonia, desahuciada hace tiempo.



El delantero del Bayern Múnich, en un partido muy cómodo, se lució con los tres goles de su equipo con los que alcanzó la victoria (0-3). Polonia se mantiene dos puntos por delante de Austria, que también ganó su partido a Israel (3-1). Valentino Lazaro, Martin Hinteregger, Marcel Sabitzer, remontaron el gol de Eran Zahavi para sostener al cuadro centroeuropeo en la segunda plaza. Por detrás, dos puntos abajo, pelean Macedonia del Norte y Eslovenia, que se enfrentaron entre ellos con victoria para los primeros (2-1).



Y en el grupo C, Holanda sufrió muchísimo para doblegar a Irlanda del Norte, que estuvo a punto de dar la sorpresa en el estadio De Kuip de Rotterdam. Un cabezazo de Josh Magennis a falta de 15 minutos dejaba contra las cuerdas al equipo de Ronald Koeman, que en el descuento selló la remontada. Primero, en el 80, Memphis Depay empató el duelo con un remate desde el punto de penalti. Después, en el 91, Frenkie de Jong, tras un remate muy extraño, hizo el segundo.



Y, al final, ya en el 94, Depay, de nuevo, marcó el definitivo 3-1 que dejó líder momentáneo a su selección en el grupo C empatado a doce puntos con Alemania. Irlanda del Norte, con un partido más, tiene los mismos puntos y todavía mantiene sus opciones.



EFE.