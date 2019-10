Ucrania, nuevo clasificado a la Eurocopa: así fue la jornada del lunes

Ucrania se clasificó matemáticamente para la Eurocopa 2020 después de sufrir en un partido vibrante ante Portugal, a la que ganó 2-1 con una gran actuación del portero Andrij Pyatov, que frenó a Cristiano Ronaldo en una jornada en la que Francia se atascó con un empate en París con Turquía (1-1).

Ucrania, con pleno derecho, se unió a Bélgica, Italia, Rusia y Polonia como uno de los equipos que disputarán este verano el máximo torneo continental de selecciones. Lo consiguió con incertidumbre, el día que Cristiano marcó su gol 700 como profesional en partido oficial. El equipo de Andriy Shevchenko no desperdició su oportunidad en un partido agónico en el que el guardameta del Shakhtar Donetsk se erigió como el héroe de una selección que estará por tercera vez consecutiva en una Eurocopa.



Pyatov completó un partidazo con múltiples intervenciones que desesperaron a Cristiano Ronaldo, autor del único tanto de su equipo desde el punto de penalti y un auténtico incordio para los hombres de Shevchenko. Y es que después de los dos primeros tantos de Roman Yaremchuk y de Andriy Yarmolenko, paró casi todo lo que llegó a su portería.



La expulsión en los últimos minutos de Taras Stepanenko acrecentó la presión sobre Ucrania, que sobrevivió a un último disparo de Danilo en el último suspiro que golpeó en una escuadra. Ese balón que no entró permitió a Ucrania alcanzar la Eurocopa y Portugal, con 11 puntos, tiene uno más que Serbia, que no fallo en Lituania (1-2). Las dos últimas jornadas decidirán el destino de ambas selecciones, que no se enfrentarán entre sí.

Francia falla

El grupo H estuvo marcado por el encuentro entre Francia y Turquía. Los dos primeros clasificados se midieron en París en un duelo que iba a decidir el futuro de las dos selecciones mientras Islandia miraba de reojo. Los tres pelearon en campos diferentes por las dos plazas para disputar la Eurocopa. Francia, que superó a Islandia en su anterior choque tras firmar un partido gris y espeso, volvió a mostrar su versión más pobre para empatar 1-1 y gracias.



Hasta el tanto de Olivier Giroud en el último tramo, sólo se acercó a la portería de Mert Gunok con un par de disparos de Moussa Sissoko. El 1-1 final dejó a las dos selecciones igualadas a 19 puntos con Islandia a 4 de distancia cuando quedan 6 por disputarse. El conjunto nórdico ¡recortó dos tras superar a la débil Andorra y se recuperó de un par derrotas consecutivas con un cómodo 2-0 en el que Arnor Sigurdsson y Kolbeinn Sigthorsson dejaron con vida a su equipo.



La próxima jornada, Turquía e Islandia disputarán un partido a vida o muerte, mientras que Albania quedó eliminada pese a ganar 0-4 a Moldavia.

Inglaterra gana al racismo

Bulgaria vs. Inglaterra. Foto: EFE

Inglaterra, después de su derrota ante la República Checa, necesitaba dos resultados para conseguir la clasificación: ganar en Bulgaria y que Kosovo no lo hiciera ante Montenegro. Sólo se dio uno de los dos factores, porque los hombres de Gareth Southgate consiguieron una cómoda victoria por 0-6 y el conjunto balcánico no falló en su "final".



Ante una selección desahuciada hace tiempo, Inglaterra se dio un paseo por el Nacionalen Stadion Vasil Levski de Sofía. Bulgaria, deprimida y desubicada, fue un muñeco en manos de su rival, que en la primera parte solucionó el choque con un doblete de Rooss Barkley y los tantos de Marcus Rasford y de Raheem Sterling.



Entre medias, el partido se paró unos minutos por los cánticos racistas de algunos aficionados búlgaros, que no impidieron una victoria de Inglaterra que aumentó con otros dos aciertos de Sterling y de Harry Kane con los que ganaron al racismo para mantenerse en el liderato del grupo A con tres puntos de ventaja sobre la República Checa y cuatro sobre Kosovo.



Mientras, el combinado dirigido por el suizo Bernard Challandes se empeña en hacer historia con una clasificación que sería increíble. Aguantó el envite frente a la débil Montenegro y los tantos de Amir Rrahmani y de Vedar Muriqi sirvieron para llegar con opciones a las dos últimas jornadas. Nada esta resuelto en el grupo A y tres selecciones pelean por alcanzar la Eurocopa.



EFE