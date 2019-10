Así va la clasificación a la Eurocopa, tras la jornada del sábado

Italia jugará la Eurocopa 2020 tras superar a Grecia (2-0) y regresará a una gran competición después de perderse el Mundial de Rusia 2018 en una jornada de clasificación en la que España, después de empatar 1-1 en Noruega con un gol de penalti de Joshua King en el tiempo añadido, se quedó a un paso de lograr su billete.

España e Italia eran este sábado los dos equipos en liza que tenían opciones de llegar a la Eurocopa y acompañar a Bélgica, la primera en conseguirlo el pasado miércoles tras superar 9-0 a San Marino.



Una victoria les clasificaba matemáticamente y sólo falló España. Ambos sufrieron por la necesidad de sus rivales, que no querían perder sus opciones.



El equipo de Robert Moreno se encontró a una Noruega combativa que no quería descolgarse de la segunda posición. Con Martin Odegaard al mando, España tuvo que arremangarse para intentar lograr los tres puntos el día en el que Sergio Ramos se convirtió en el jugador de la selección española con más internacionalidades (168) tras superar a Iker Casillas.

Sergio Ramos, de España. Foto: EFE/EPA/TORE MEEK NORWAY OUT



Por momentos, con un partido inmenso de Raúl Albiol, España aguantó el chaparrón noruego, que también sufrió las acometidas de los hombres de Moreno.



Con un jugador diferente de cada club en su alineación, la "Roja" acertó con un disparo desde fuera del área de Saúl Ñíguez en la segunda parte y mandó dos disparos al palo en las botas de Fabián Ruiz.



Eso no fue suficiente para lograr el pleno de puntos, porque Kepa Arrizabalaga, en pleno acoso noruego, cometió un penalti claro sobre Elabdellaoui que no falló King. Ahora, deberá esperar al siguiente partido, ante Suecia, para lograr la clasificación. En el mismo grupo, el F, Suecia mantuvo la segunda posición tras golear a Malta 0-4.



El cuadro escandinavo impuso la lógica y con los tantos de Marcus Danielson, el doblete desde el punto de penalti de Sebastian Larsson y el gol en propia meta de Andrei Agius, consiguió tres puntos muy importantes para sus intereses. Su siguiente partido, ante España, podría ser decisivo.



Mientras, Rumanía, que no podía fallar en su visita a las Islas Feroe y estuvo a punto de llevarse un disgusto. Al final, después de un partido errático, gris y con muy pocas ocasiones, los hombres de Cosmin Contra se llevaron una victoria engañosa por 0-3 que son terceros a un punto de distancia de Suecia.



Hasta el minuto 75, cuando George Puscas abrió el marcador, el pinchazo rumano estaba en el aire. Después, con su rival lanzado a por el empate y con la muralla derribada, llegaron las dianas de Alexandru Mitrita y de Claudiu Keseru, que aliviaron un resultado demasiado abultado.



En el Grupo J, Italia, como España, necesitaba una victoria para conseguir la clasificación. Enfrente tenía a Grecia, moribunda tras sumar sólo 5 de los 21 puntos posibles y que perdió 2-0 para quedarse a 7 de distancia de Finlandia, segunda clasificada. Grecia aguantó toda la primera parte en la que no hubo casi ocasiones y en la que Italia se atascó hasta ver peligrar la victoria.



Al final, un penalti a los 63 minutos por mano de Andreas Bouchalakis, salvó la victoria del cuadro transalpino, que, con su rival desesperado, aumentó la renta con el tanto final de Bernardeschi. Las lágrimas de Buffon, tras la eliminación de su equipo en la repesca del pasado Mundial, ya están olvidadas.



Por la segunda posición la pelea entre Bosnia y Finlandia se apretó con la goleada (4-1) de los primeros que colocó al combinado balcánico a solo dos puntos de los finlandeses. Al ritmo de Miralem Pjanic, autor de dos de los cuatro goles, Bosnia peleará por la clasificación hasta el final.



El centrocampista del Juventus manejó el ritmo de partido, firmó el segundo tanto desde el punto de penalti y el tercero con una gran volea desde dentro del área. Izet Hajrovic y Armin Hodzic, cerraron un gran marcador para el equipo entrenado por el croata Robert Prosinecki, tercero en el grupo J y muy vivo por el empate de Armenia en Liechtenstein (1-1).



En Georgia, Irlanda perdió una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y dejar encarrilada su clasificación con una victoria ante una selección que se quedó sin opciones matemáticas en el grupo D tras la victoria de Dinamarca sobre Suiza.



El combinado georgiano necesitaba un milagro para mantenerse con vida y no lo consiguió. Y tuvo que dar gracias por el punto, porque Irlanda pudo salir victorioso si hubiese aprovechado las pocas ocasiones de las que dispuso. La más clara fue para el debutante John Egan, que estrelló un balón en el poste que podría haber dejado a su equipo al borde de la clasificación.



Ahora, Irlanda, con 12 puntos, es líder empatado con Dinamarca, que logró una victoria agónica frente a Suiza. El guardameta Kasper Schmeichel se erigió como el héroe del choque con tres paradas increíbles a Granit Xhaka, Admir Mehmedi y, en el descuento, a Ricardo Rodríguez, que vio frustrado el tanto del empate con una última mano prodigiosa del portero del Leicester.



Antes, en el tramo final, Yussuf Poulsen, en una de las pocas ocasiones de Dinamarca, dio en la diana y frustró la que habría sido una victoria merecida para Suiza, que se fue con las manos vacías del estadio Telia Parken de Copenhague, donde se echó mucho de menos al desaparecido Christian Eriksen. Pese a la ausencia del brillo de su estrella, el cuadro danés es segundo con 4 puntos de ventaja sobre el conjunto helvético.



EFE