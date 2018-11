En qué va el tema del nuevo entrenador de la Selección Colombia

Dice el refrán que “a rey muerto, rey puesto”. Sin embargo, ese no parece ser el que más se adecúe a la Selección Colombia, que desde el pasado 4 de septiembre, con la partida del argentino José Pékerman, no tiene entrenador oficial. Con varios nombres se ha especulado, pero aún no hay nada confirmado. De momento, el portugués Carlos Queiroz parece ser un candidato serio, pero aún se habla de Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio.

Carlos Queiroz es un nombre que ha tomado mucha fuerza. Al parecer es el candidato de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Con el portugués se han sostenido dos reuniones. La primera de ellas fue en la gala del premio ‘The Best’, en Londres. La segunda se produjo hace tres semanas en Portugal.



Queiroz, de 53 años, tiene una amplia experiencia al mando de selecciones nacionales, pero no tanto en clubes. Sin embargo, tuvo a su cargo al Real Madrid en la temporada 2003-04, cuando reemplazó a Vicente del Bosque, y fue asistente de sir Alex Ferguson en el Manchester United.

El primer contacto de Queiroz con el fútbol colombiano fue como rival: en 1989, tenía a su cargo la Selección Sub-20 de Portugal en el Mundial de la categoría en Arabia Saudí: eliminó a Colombia en octavos de final, con un gol de Jorge Couto.

Carlos Queiroz. Foto: AFP

En la última Copa del Mundo, con Irán, Queiroz mostró con su equipo un fútbol agresivo, con intenciones de ataque. Su esquema fue muy similar al que utilizó Colombia en buena parte de la era Pékerman, con cuatro zagueros, dos volantes de recuperación, tres de salida y un delantero.



En Rusia sufrió por la falta de contundencia y por eso no obtuvo mejores resultados, pero le complicó los partidos a España, que le ganó 1-0, y a Portugal, al que le empató con un gol de penalti en el tiempo de reposición.

¿Candidatos colombianos?

Sin embargo, el nombre de Queiroz no es el único que suena para llegar a dirigir a la Selección Colombia. Álvaro González, miembro de la Junta Directiva de la Federación quiere que el entrenador sea colombiano.



Dentro de los nombres colombianos que generan agrado están Reinaldo Rueda, hoy entrenador de Chile, Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto.



De esos nombres, Rueda es uno de los entrenadores que más llama la atención, pero su contrato con el seleccionado chileno es el gran problema. Sin embargo, las puertas no parecen cerradas para el estratega vallecaucano.

Reinaldo Rueda, DT de Chile. Foto: Reuters

El próximo 29 de noviembre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) tendrá las elecciones del nuevo presidente de la organización y la salida de Arturo Salah de la presidencia, podrían hacer tambalear el cargo del colombiano.

“Mi propósito es seguir, pero hay que ver las garantías que nos ofrecen como cuerpo técnico. Si no hay ese 'feeling' con el nuevo directorio, se verá (...), pero no sé cómo seguirá esto después de noviembre", aseguró Rueda sobre la elección de los nuevos directivos.



El otro nombre colombiano que también ha sonado para dirigir a la Selección fue el de Juan Carlos Osorio, quien se encuentra entrenando a Paraguay, y en días anteriores reconoció un contacto con miembros de la Federación Colombiana de Fútbol.



“Sí hubo acercamientos de parte de la Federación, como ellos dirán, no fue oficial y ese fue mi error, en una charla informal me dijeron. Como no es oficial no voy a ahondar en detalles. Yo considero que la equivocación fue mía en creer que la palabra de ellos era suficiente. Cuando yo doy mi palabra la cumplo y creí que iba a ser igual”, dijo en entrevista con ‘Caracol Radio’ hace 13 días.

Juan Carlos Osorio, DT de Paraguay. Foto: AFP

El entrenador de la selección de Paraguay volvió a decir que él no trabaja por contratos, pero dejó claro que su vínculo con los paraguayos está firme. “Yo nunca me he aferrado a un contrato, ni trabajo por dinero, lo necesito como cualquiera para sostener a mi familia, pero yo en el fútbol estoy por logros, objetivos y ojalá por títulos. Igual que en Nacional, Sao Pablo, México, en el momento que mis jefes no estén satisfechos conmigo, me lo dirán, y no hay lío; y al revés también. Por ahora en Paraguay estoy a gusto, y cuando no lo esté lo haré saber.



Este martes se juega la última fecha Fifa de este 2018, un año marcado por el Mundial, la Selección Colombia fue la única que no aprovechó para disputar partidos amistosos y aún no define quién será el remplazo de Pékerman.



