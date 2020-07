Lo que está en juego en la asamblea de la Dimayor, que está que arde

Una asamblea muy candente y con mucha polarización, como ya es habitual, se espera este viernes (2:30 p. m.) en la Dimayor. Los directivos de los 36 equipos tienen varios asuntos trascendentales, como la reforma de los estatutos, la confirmación del sistema de campeonatos para la reanudación del fútbol, aclarar el descenso y, sobre todo, definir el futuro de la presidencia de Jorge Enrique Vélez, tema muy espinoso y en el que el jueves, en reunión especial, no pudieron llegar a un acuerdo.

Mucha discusión ha habido en torno a la salida de Vélez del cargo, desde que la mayoría de clubes le pidieron que diera un paso al costado. Los dirigentes querían definir este jueves, con la presencia de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, cómo iba a ser la salida de Vélez y acordar el monto de la indemnización, pero no hubo acuerdo. Durante casi tres horas lo que hubo fue nuevas discusiones y más división, ya que sus opositores no votarían las reformas si el presidente hace presencia.



(Le puede interesar: Este es el increíble valor por el que Real Madrid vendería a James)



“Vélez aún tiene defensores a ultranza que no quieren que se vaya”, dijo un presidente consultado.



“Hubo intervenciones pasionales y con rencor. La polarización es extrema”, manifestó otro dirigente.



Cuentan que no pudieron hacer una votación al respecto porque los clubes que apoyan a Vélez se habrían opuesto. Definieron que hoy harán una votación fuera de la asamblea para determinar quiénes quieren la salida del presidente, y dependiendo de eso proceder a tomar una decisión respecto a su indemnización, según comentó otro de los consultados.

Engorrosa indemnización

Hasta hace una semana parecía inminente la salida de Jorge Enrique Vélez de la presidencia, pero fracasaron las negociaciones para definir su indemnización, debido a sus pretensiones económicas frente a las distintas ofertas de los dirigentes, dos de la oposición (Santa Fe y Orsomarso) y dos ‘oficialistas’ (Alianza y Quindío). Uno de los negociadores fue Carlos Ferreira, presidente de Alianza y quien aseguró que las posiciones estuvieron muy “radicales”. Mientras que otros directivos han pedido que no se le dé más dinero del correspondiente por ley.



Según supo EL TIEMPO, la indemnización por el contrato integral es de 20 días por el primer año y 15 por el segundo, es decir, 35 días, que no costarían más de 85 millones de pesos. De manera extraoficial se manejó que Vélez pedía 800 millones y que la oferta final de los clubes negociadores era inferior a 400.



Mientras tanto, en la última semana se han barajado nuevos nombres como candidatos al cargo. El más reciente es César Camargo, hijo del máximo accionista del Deportes Tolima, Gabriel Camargo. Hay clubes ‘grandes’ que le ven inconvenientes por ser dueño indirecto del club vinotinto. Además, Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad y quien perdió con Vélez en la última elección, manifestó que esta vez no iba a ser candidato.



(Lea además: Esta es la comisión que investiga a los miembros de la FCF)

Las reformas en vilo...

Hay otros asuntos fundamentales programados en el orden del día de la asamblea. Uno de ellos es la reforma de estatutos. El dueño de Águilas Doradas le envió una propuesta a la FCF para la reforma, que incluye eliminar el descenso por la crisis generada por el covid-19, la reformulación de los campeonatos y la renegociación de los contratos de TV, Betplay, Bavaria y los derechos internacionales.

Sin embargo, los clubes opositores a la gestión del presidente no votarían nada si Vélez hace presencia en la asamblea, según confirmó uno de ellos, que además estima que la oposición hoy es de 22 equipos, es decir, la mayoría.



El otro asunto pendiente es la ratificación de cómo será el sistema de campeonatos para cuando el Gobierno admita la reanudación del fútbol. La última propuesta que fue aprobada fue la que impulsó el América, de dar continuidad a la Liga que quedó suspendida por la pandemia del covid-19 y una segunda ronda de cuadrangulares.



(Lea también: ‘Ramón Jesurún debería estar preso’: José Luis Chilavert)



Sin embargo, todo eso dependerá de la curva epidemiológica y de cómo avancen los protocolos de bioseguridad. Ya el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, dijo que no veía posible que el campeonato se reanudara en septiembre, como se pretende. “Pienso que como está evolucionando la pandemia, con el manejo responsable del Gobierno, difícilmente podemos iniciar en septiembre. Entonces lo que votemos el viernes no sé en qué cambiaría”, dijo.





DEPORTES