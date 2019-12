Así será el sorteo de la Liga de Campeones

La etapa de grupos de la Liga de Campeones no hizo más que ratificar el poderío de las cinco grandes ligas europeas. Los 16 clasificados a los octavos de final provienen de las torneos de Inglaterra (cuatro representantes), España (cuatro), Italia (tres), Alemania (tres) y Francia (dos).

No hubo resquicio por el que se filtrara alguna excepción de otro país del segundo escalón competitivo.



Este lunes (6 a. m., por Fox Sports y Espn play) la Uefa realizará el sorteo de los emparejamientos de los octavos de final, que se disputarán el próximo año y que darán inicio a la parte más emocionante del torneo. Los cruces no podrán enfrentar a equipos del mismo país ni que hayan compartido la zona. Con estas salvedades, las bolillas podrían determinar el choque de Barcelona contra el Tottenham de José Mourinho, de agitado historial ante los catalanes cuando los enfrentó con Chelsea (“Messi hace teatro”, dijo el DT portugués cuando el rosarino caía por los foules en la serie de 2006), Real Madrid e Inter.



Barcelona, París Saint Germain, Bayern, Liverpool, Leipzig y Valencia pueden especular con que la suerte les depare a Atalanta como adversario menos exigente. Lyon también puede ser visto con buenos ojos por Barcelona, Bayern, Liverpool, Juventus y Valencia.



Además de un hipotético Barcelona-Tottenham, otros cruces de alto voltaje podrían ser Atlético de Madrid frente a PSG o Liverpool. Real Madrid, al caer al segundo pelotón, tiene como potenciales adversarios a Manchester City, Liverpool, Bayern y Juventus. El calendario solo se le aliviaría un poco si le toca Leipzig.

Los cabezas de serie definirán de local. Los partidos de ida de los octavos se disputarán el 18, 19, 25 y 26 de febrero; la vuelta, el 10, 11, 17 y 18 de marzo. Los cuartos se sortearán el 20 de marzo.



Cabezas de serie



Barcelona (ESP: Grupo F)

Bayern (GER: Grupo B)

Juventus (ITA: Grupo D)

Leipzig (GER: Grupo G)

Liverpool (ENG, vigente campeón: Grupo E)

Manchester City (ENG: Grupo C)

Paris Saint-Germain (FRA: Grupo A)

Valencia (ESP: Grupo H)



No cabezas de serie



Atalanta (ITA: Grupo C)

Atlético de Madrid (ESP: Grupo D)

Borussia Dortmund (GER: Grupo F)

Chelsea (ENG: Grupo H)

Lyon (FRA: Grupo G)

Nápoles (ITA: Grupo E)

Real Madrid (ESP: Grupo A)

Tottenham (ENG: Grupo B)



