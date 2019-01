Colombia, en el bolillero 2 para el sorteo de la Copa América

El próximo jueves se llevará a cabo el sorteo de la Copa América de Brasil, en la que participarán las 10 selecciones suramericanas más Japón y Catar. Conmebol dio a conocer los detalles del sorteo.

El Ranking Fifa del 20 de diciembre de 2018 sirvió de base para la definición de todos los cabezas de serie y determinó la distribución de los equipos en los cuatro bolilleros del Sorteo de la Copa América Brasil 2019.

Brasil, país anfitrión, es uno de los cabezas de serie y quedará en la posición A1, con la bolilla de color diferente en el bolillero 1. A su lado, también como cabezas de serie, estarán Uruguay y Argentina, que serán sorteados para los grupos B y C (siempre en la posición 1 de estos grupos).



Después del sorteo de los cabezas de serie (posiciones B1 y C1) se sortearán los países que formarán cada llave y sus respectivas posiciones dentro de cada grupo. Las bolillas de los bolilleros 2, 3 y 4 tendrán las selecciones participantes mientras que los bolilleros A, B y C corresponderán a las posiciones en los grupos.



Colombia, Chile y Perú están en el bolillero 2. Venezuela, Paraguay y Japón quedarán en el bolillero 3 mientras que el bolillero 4 tendrá Ecuador, Bolivia y Qatar.



Incluso en bolilleros distintos, Japón y Qatar, como selecciones invitadas, no podrán quedarse en un mismo grupo.



La edición 46 del torneo más antiguo de selecciones del mundo y que regresa a Brasil después de 30 años, se disputará en cinco ciudades sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo) entre 12 selecciones participantes.



DEPORTES Y PRENSA DE CONMEBOL