¡Tenga en cuenta! Así será sorteada la Copa América este jueves 

El escalafón Fifa del 20 de diciembre de 2018 sirvió de base para la definición de todos los cabezas de llave y determinó la división de los equipos en los cuatro grupos del sorteo Copa América Brasil 2019, que se realizará este jueves.

Brasil, país anfitrión, es uno de los cabezas de llave, y quedará en la posición A1 con la bolilla de color diferente en el Grupo 1. Al lado de él, también como líderes, estarán Uruguay y Argentina, que serán sorteados para los Grupos B y C (siempre en la posición 1 de estos Grupos).



Después del sorteo de los cabezas de llave (posiciones 1B y 1C) se sortearán los países que formarán cada Grupo y sus respectivas posiciones dentro de los mismos. Las bolillas de los casilleros 2, 3 y 4 tendrán las selecciones participantes mientras que los casilleros A, B y C corresponderán a las posiciones en los Grupos.



Colombia, Chile y Perú están en el Grupo 2. Venezuela, Paraguay y Japón quedarán en el Grupo 3 mientras que el Grupo 4 irán ocupar Ecuador, Bolivia y Qatar.

Incluso en Grupos diferentes, Japón y Qatar, como selecciones invitadas, no podrán enfrentarse en la fase de grupos del torneo.

Constelación de estrellas

El sorteo de la Copa América Brasil 2019 tendrá grandes protagonistas de diferentes épocas del fútbol suramericano. La ceremonia de este jueves, en Cidade das Artes, en Río de Janeiro, contará con el pentacampeón mundial y embajador del torneo, Cafú, como conductor del sorteo de los grupos. A su lado, tendrá asistentes oficiales como Diego Lugano, Javier Zanetti, Marta, Francisco Maturana, Romerito, Zé Roberto y Zico, quienes serán los responsables de definir el camino de las 12 selecciones participantes. La ceremonia tendrá transmisión en vivo por el canal SporTV.



Mejor del mundo en 2004 y 2005, Ronaldinho Gaúcho hará una participación especial en la ceremonia de unos 60 minutos. La Copa América tiene un capítulo destacado en la trayectoria del astro. Fue en la edición de 1999, aún a los 19 años, que el habilidoso jugador llamó la atención del mundo del fútbol al marcar un bello gol contra Venezuela.



El bicampeón de Chile también estará representado en el escenario. Integrante del equipo en las conquistas de 2015 y 2016, Jean Beausejour, tendrá el honor de traer el trofeo Copa América, que se disputará a partir de 14 de Junio.

Jugadores Seleccionados

La mejor jugadora del mundo, seis veces, y la mayor artillera de la historia de la selección brasileña, Marta, quedará posicionada en el Bolillero 1, donde estarán los cabezas de llave Brasil, Uruguay y Argentina. El argentino Javier Zanetti, segundo jugador con más partidos en la historia de la selección argentina, quedará en el Bolillero 2, donde estarán las bolillas con Colombia, Chile y Perú.



Uno de los íconos de Brasil y Japón, Zico, quedará posicionado en el Bolillero 3, donde están presentes Venezuela, Paraguay y Japón. En el Bolillero 4, Francisco Maturana, técnico campeón con Colombia en 2001, definirá los destinos de Ecuador, Bolivia y Qatar.



Campeón de Paraguay en la edición de 1979 de la Copa América, Romerito, estará en el Bombo A. El bicampeón con la selección brasileña en 1997 y 1999, Zé Roberto, será ubicado en el Bombo B mientras el uruguayo Diego Lugano, campeón en 2011, ocupará el Bombo C.



Con información de la Conmebol*