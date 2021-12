Dieciséis equipos conocerán el lunes (6 a. m, hora colombiana) a sus rivales en octavos de final de la Liga de Campeones, en el sorteo organizado por la UEFA en su sede de Nyon, en Suiza.



Los clasificados a las rondas eliminatorias serán repartidos en dos bombos, en función de su recorrido en la fase de grupos: por un lado los líderes de llave (cabezas de serie) y por otro los segundos clasificados. Se extraerá una bola del bombo 1 y otra del bombo 2 para configurar el primer enfrentamiento, y así sucesivamente hasta conocer los ocho emparejamientos de octavos. Sólo habrá dos limitaciones en el sorteo; dos equipos que hayan jugado en el mismo grupo o que procedan de la misma liga no pueden cruzarse en octavos.



Los equipos cabeza de serie cuentan 'a priori' con dos ventajas; una, jugar el partido de vuelta en casa, y dos, medirse con un rival teóricamente más asequible. Aunque esta temporada habrá una novedad: si dos equipos están igualados tras el partido de vuelta, el número de goles marcados fuera de casa no será el criterio para dirimir el pase, y se jugará una prórroga y eventuales lanzamientos de penal.



Todo un vigente campeón de Europa, el Chelsea, y el París SG de Messi, Neymar y Mbappé. El bombo 2 del sorteo de octavos de final presenta dos 'cocos' a evitar por las principales escuderías del fútbol europeo.



Este año haber terminado primero de grupo no evita 'per se' el tener que verse las caras con alguno de los favoritos al título. Sólo el Manchester City de Guardiola tiene seguro no enfrentarse a alguno de los dos ogros: no podrá jugar contra el club inglés al proceder de su mismo campeonato, ni contra el conjunto parisino, al que ya superó en la fase de grupos. Pero aún quedan rivales peligrosos para los 'Citizens': el Atlético de Madrid (finalista en 1974, 2014 y 2016), o el Inter de Milán, campeón en 1964, 1965 y 2010. Los otros clubes del bombo de no cabezas de serie son 'a priori' más asequibles.

Bombo 1 (cabezas de serie)

Ajax de Ámsterdam (NED)

Bayern Múnich (GER)

Juventus de Turín (ITA)

Liverpool (ENG)

Lille (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Real Madrid (ESP).

Bombo 2

Atlético Madrid (ESP)

Benfica (POR) Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

París SG (FRA)

Salzburgo (AUT)

Sporting de Portugal (POR)

Villarreal (ESP).



Calendario

Octavos ida: 15-16 y 22-23 de febrero de 2022 Octavos vuelta: 8-9 y 15-16 marzo.El sorteo de cuartos de final está programado para el 18 de marzo. Cuartos ida: 5-6 abril Cuartos vuelta: 12-13 abril. Semifinales ida: 26-27 abril Semifinales vuelta: 3-4 mayo. Final: 28 de mayo en el Gazprom Arena de San Petersburgo (Rusia).



AFP

