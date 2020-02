Revelan fechas de venta de boletería para la Copa América

El inicio de la Copa América está a la vuelta de la esquina y en Colombia, que será una de las sedes, se preguntan cómo será el proceso para adquirir la boletería para acompañar a la Selección Colombia y ver los diferentes encuentros que se disputarán en el país.

Todos los amantes del fútbol deberán estar atentos, porque desde el 8 de marzo hasta el 5 de abril se abrirá el proceso de inscripción para en el portal copaamerica.com para crear su usuario y poder hacer la compra de sus entradas más adelante.



Además, en la segunda fase, del 6 al 19 de abril, se abrirá la venta para usuarios de la franquicia Mastercard y del 20 de abril hasta 3 de mayo, arrancará la tercera fase, para las personas que se inscribieron en el portal y a partir 4 de mayo será la venta libre de boletería.



De momento no se han revelado los precios de las entradas, pero se espera que con el paso de los días y el inicio de la inscripción en el portal oficial del torneo se den a conocer los montos de los diferentes sectores de los estadios que acogerán la Copa América.



“En este momento todavía no están los precios de la boletería, pedimos a las personas que no compren ninguna boleta por portales que no sean los autorizados por la Copa América oficial”, dijeron los organizadores.



