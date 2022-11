El mundial de Qatar inicia este 20 de noviembre y los 32 países están alistándose para el inicio de la fiesta del fútbol, adaptándose al cambio de horario, sus costumbres y comidas, los hinchas viajan al Medio Oriente para apoyar a sus equipos.



Una de las preguntas que se han realizado por el desarrollo de este mundial en el territorio están relacionas con el consumo y acceso a las bebidas alcohólicas durante los encuentros deportivos.



El comité organizador de Qatar 2022 precisó a los hinchas de todos los equipos, que podrán comprar y consumir cerveza con alcohol en los 8 estadios tres horas antes del inicio del partido y una hora después de haber finalizado el encuentro. Durante el encuentro no podrán consumir bebidas con alcohol.



La FIFA advirtió que "los tenedores de entradas tendrán acceso a cerveza sin alcohol". Por ello es necesario que los turistas conozcan la medida y sepan que el consumo en Qatar no está prohibido, pero si es ilegal tomar estas bebidas en lugares públicos o en establecimientos que no tengan la licencia para esta actividad.



La empresa de cerveza, Budweiser, ha sido desde 1986 la cerveza exclusiva de los mundiales incluyendo Qatar 2022. Por eso mismo ha trabajado con la FIFA para gestionar sus actividades en este evento respetando las normas locales.

Precios de los insumos en Qatar



Para el consumo de una cerveza en este evento tendrá que pagar por una botella de cerveza entre 10 y 15 dólares americanos, lo que son entre 50 o 75 mil pesos colombianos. Para el consumo de un barril que son de medio litro tiene un costo de 18 dólares, que su conversión sería al rededor de 90 mil pesos colombianos.



Para el consumo de alimentos en este país del medio oriente tienen la posibilidad de probar la gastronomía local, pero si algunos visitantes desean consumir los productos del cotidiano como Mc Donals, Buffets deberán pagar al rededor de 8 dólares por estos productos. La leche, la fruta y el pan no supera los 3 dólares.