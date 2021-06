Estas son las llaves de cuartos de final de la Eurocopa

Tres favoritos se despidieron de forma prematura de la Eurocopa: Portugal, Francia y Alemania.



El partido que cerró los octavos de final fue la victoria de Ucrania contra Suecia por 2-1 donde definieron en tiempo extra quién se enfrentará a Inglaterra en cuartos.



(Puede interesarle: Fin de ciclo: Inglaterra eliminó a Alemania de la Eurocopa).

Se acabaron algunas eras, como la de Joachim Löw siendo técnico de Alemania durante 15 años. En el 2014 se consagró campeón del mundo, pero posterior a ello, no obtuvo buenos resultados como en la Euro 2016, Rusia 2018 y la actual edición de la Eurocopa.



(Lea también: Los orígenes de la selección Suiza que sorprendió en la Eurocopa).



De los ocho partidos disputados, cuatro se fueron al tiempo extra y de estos, uno terminó en penaltis (Francia vs Suiza).



Tras las sorpresas y buenos partidos de octavos de final, los cuartos se empezarán a disputar desde este viernes y uno de sus mayores atractivos es Bélgica vs Italia.



(Puede interesarle: Las claves de Uruguay, el próximo rival de Colombia en la Copa América).

Los cruces en cuartos

Viernes

11 AM: Suiza vs España

2 PM: Bélgica vs Italia



Sábado

11 AM: República Checa vs Dinamarca

2 PM: Ucrania vs Inglaterra



Los equipos que avancen, disputarán las semifinales entre el martes 6 y el miércoles 7 de julio.



DEPORTES