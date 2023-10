Así se jugará la tercera fecha de la eliminatoria: partidos, día, hora y por dónde ver

Luis Díaz y John Arias encabezan la lista de Colombia revelada para la segunda doble fecha de la eliminatoria al Mundial de 2026 ante Uruguay y Ecuador.

Ante la ausencia de referentes como Juan Guillermo Cuadrado, que se recupera de una lesión en el Inter de Milán, Díaz (Liverpool) asumirá el rol de líder en la selección cafetera de cara a una de las etapas más exigentes del calendario en el premundial.

Los partidos

Primero el entrenador argentino Néstor Lorenzo se medirá con su compatriota Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, en la calurosa Barranquilla (norte) el próximo jueves. El 17 de octubre viajará a Quito, el bastión de la selección ecuatoriana que dirige el español Félix Sánchez.



De los 26 convocados, Arias es quien vive el mejor momento de su carrera, tras clasificar el miércoles a la final de la Libertadores con el 'Flu' de Rio de Janeiro. En la lista también aparece el '10' James Rodríguez, que busca un espacio en la titular de Sao Paulo.

Partido Colombia-Venezuela el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE



Este sábado, se confirmó que el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, viajó a Colombia, donde esperará a los futbolistas que sean convocados para disputar los próximos dos encuentros de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.



El argentino partió junto a su cuerpo técnico sobre las 6.40 hora local (9.40 GMT) en un vuelo que salió del Aeropuerto Internacional de Carrasco, la principal terminal aérea del país sudamericano, rumbo al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

Juego a juego

La tercera jornada se disputará así:



Jueves 12 de octubre

Colombia vs. Uruguay, a las 3:30 p.m.

Bolivia vs. Ecuador, a las 6 p.m.

Argentina vs. Paraguay, a las 6 p.m.

Chile vs. Perú, a las 7 p,.m.

Brasil vs. Venezuela, a las 7:30 p.m.



Los partidos se podrán seguir por el Canal Caracol y el Canal RCN.

