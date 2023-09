Se completa la segunda fecha de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026. Cinco partidos se llevarán a cabo este martes, 12 de septiembre, donde varias buscarán recuperarse de un difícil debut y otras quieren seguir con su buen andar.

Chile vs Colombia

Chile y Colombia se verán las caras en el estadio Monumental de Santiago de Chile. El equipo de Néstor Lorenzo busca su segunda victoria consecutiva en eliminatoria y quiere ampliar a diez los partidos de invicto bajo el mando del DT argentino.



Chile quiere dejar atrás el partido ante Uruguay, donde cayó por 3-1 y busca sumar los primeros puntos en el largo camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Bolivia vs Argentina

A las 3 de la tarde, se abre el telón de la segunda fecha de la eliminatoria, en donde Bolivia recibe en el estadio Hernando Siles de La Paz a Argentina.



Bolivia, que viene de caer 5-1 ante Brasil, quiere dar la sorpresa de la jornada y repetir la victoria que consiguió sobre Argentina en el 2017. Por su parte, el equipo de Scaloni viene con aire en la camiseta tras superar 1-0 a Ecuador con gol de Messi, pero llegó a la altura de La Paz con tubos de oxígeno. Messi está apto para jugar, según dijo su entrenador.

Argentina ganó por la mínima diferencia Foto: EFE

Perú vs Brasil

En uno de los partidos más atractivos de la jornada, la Selección de Brasil visita a Perú en el estadio Nacional de Lima.



Será un duelo de realidades diferentes: Perú llega al juego con un punto tras igualar sin goles con Paraguay en la primera fecha, y quiere darle el golpe a una Brasil que inició sólida de local al golear a Bolivia.

Brasil fue arrollador en el comienzo de la eliminatoria: goleó 5-1 a Bolivia. Foto: Sebastiao Moreira. Efe

Ecuador vs Uruguay

A las 4 p. m. rueda la bola en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Allí Ecuador y Uruguay medirán fuerzas. Ecuador llega urgida de victoria tras perder en su debut contra Argentina y por tener una sanción de tres puntos.



Mientras, Uruguay superó a Chile en Montevideo, en el debut del DT Marcelo Bielsa. “La victoria no respondió a algo que hayamos trabajado. Tiene que ver con los jugadores. Solo entrenamos un día”, dijo el DT sobre ese triunfo. El capitán y figura es Federico Valverde, del Real Madrid.

Nicolás de la Cruz (centro) anotó doblete en el 3-1 de Uruguay a Chile. Foto: Gastón Britos. Efe

Venezuela vs Paraguay

La selección de Venezuela recibe en el estadio Nacional de Maturín a Paraguay. El equipo venezolano busca ganar sus primeros puntos tras caer con Colombia en Barranquilla.



Por su parte, Paraguay espera contar con la presencia de Miguel Almirón, quien sufrió una molestia muscular en el anterior partido contra Perú. Para los paraguayos es clave conseguir una victoria de visitante sobre la débil Venezuela que aleje las dudas que dejó en la crítica y la afición el empate 0-0 en Asunción contra Perú.

Venezuela cayó con Colombia en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Jornada 2 de las eliminatorias suramericanas

Bolivia vs. Argentina - 3:00 p. m. (Caracol TV y RCN TV)

Ecuador vs. Uruguay – 4:00 p. m.

Venezuela vs. Paraguay - 5:00 p. m. (Caracol TV y RCN TV)

Chile vs. Colombia - 7:30 p. m. (Caracol TV y RCN TV)

Perú vs. Brasil - 9:00 p. m. (Caracol TV y RCN TV)

HAROLD YEPES

DEPORTES

