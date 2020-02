Prográmese: así se jugará el cuadrangular final del Preolímpico

La victoria de Brasil 2-1 frente a Paraguay y el gol con el que Perú le descontó en el último minuto a Bolivia, pese a perder 2-1, le dieron a Uruguay el último cupo para la fase final del Preolímpico de fútbol. .El torneo se despidió este vierne

El torneo se despidió este viernes del Eje Cafetero, donde se jugó la primera fase. Ahora, las acciones se trasladan a Bucaramanga, donde se disputará la fase definitiva, a partir del lunes. El domingo 9 de de febrero se conocerán los dos clasificados a Tokio 2020.





Los cuatro equipos clasificado se desplazarán este sábado a la capital de Santander. Brasil y Uruguay, que están en Armenia, viajarán en horas del a tarde en un vuelo fletado, mientras Colombia y Argentina, que permanecen en Pereira, lo harán a las 11 de la noche.



Por ahora, a menos que el comité organizador decida cambiar los horarios para que los juegos de Colombia, como local, sean siempre los de fondo, este es el calendario del cuadrangular final:



Lunes 3 de febrero

6 p. m.: Brasil vs. Colombia

8:30 p. m. Argentina vs. Uruguay



Jueves 6 de febrero

6 p. m. Brasil vs. Uruguay

8:30 p. m. Argentina vs. Colombia



Domingo 9 de febrero

6 p. m. Colombia vs. Uruguay

8:30 p. m. Argentina vs. Brasil



DEPORTES