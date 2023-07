Un partido flojo, de vuelo bajo, tuvo un desenlace insólito, con un cambio de arco en la definición por penales a raíz del hundimiento del punto de una de las áreas de la cancha de Lanús.

El festejo perteneció a San Lorenzo, tras un empate sin goles en el partido de los dieciseisavos de final por la Copa Argentina. Y el héroe resultó Augusto Batalla, que no aceptaba la modificación de la escena, porque había ganado el sorteo y elegido el arco donde estaban los hinchas azulgranas.



Pero la resolución resultó en su favor: tras la decisión arbitral de reanudar en la otra área, el arquero atajó dos penales y convirtió el suyo para que el Ciclón derrotara por 4-3 a Platense y se clasificara para la etapa de octavos.

¿Qué pasó con la cancha en el San Lorenzo vs. Platense?

La escena del desenlace fue poco menos que surrealista. Gonzalo Luján ejecutaba el segundo tiro de la serie, el primero de San Lorenzo. Platense estaba 1-0 arriba. Avanzó, remató y envió la pelota muy alta. Se dio vuelta, miró el suelo seriamente, pasó por el punto de penal, lo pisó un poco y volvió al centro de la cancha, resignado.

#CopaArgentinaEnTyCSports⚽️ ¡INSÓLITO! Luján erró su penal y tendrán que cambiar de arco en la tanda, ya que el campo no está apto para seguir en el mismo. Seguí la tanda EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/WcbK8qYeKh 📲🖥️ pic.twitter.com/t7fQGaNiwP — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 27, 2023



Había un montículo al lado del manchón blanco. Un montículo que no estaba antes de que él pateara. ¿Qué había pasado? El primer ejecutor, Iván Rossi, había disparado de zurda, sin problemas. Y al pisar a su turno con el pie izquierdo, Luján removió una buena porción de césped y tierra, muy blandos, y eso desplazó un poco el balón, que salió algo desviado tras el derechazo.



El suelo quedó tan desparejo que unos pisotones del árbitro Yael Falcón Pérez y algún jugador apenas disimularon la anomalía. Y entonces el referí tomó la decisión de cambiar de arco. La acción se trasladó hacia el arco cercano a los simpatizantes de Platense, pero, paradójicamente, el Ciclón revirtió allí la serie.



No le restó importancia San Lorenzo al juego, a pesar de que se trató de una fecha incómoda para el Ciclón: dentro de una semana jugará el partido de ida frente a São Paulo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.



Impulsado por un estilo efectivo, el entrenador Rubén Insua apeló a sus mejores piezas, no se guardó cartas pensando en el futuro.

Facebook Twitter Linkedin

Rubén Darío Insúa (der.), extécnico del Cali, hoy dirige a San Lorenzo. Foto: Archivo EL TIEMPO



DEPORTES

Con La Nación (Argentina-GDA)

Más noticias de Deportes