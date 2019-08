Así combate la Liga de España el fraude en las apuestas de fútbol

El pasado mes de mayo, el fútbol español fue escenario de un escándalo de fraude por apuestas deportivas. Quedaron al descubierto partidos amañados en la temporada 2017-2018. Hubo detenciones a exfutbolistas implicados. Se le llamó la Operación Oikos, que se desarrolló gracias a una alerta de la propia Liga española, a través del área de integridad y seguridad.

Jose Ignacio Arbea es el hombre que está al frente de ese programa, fue inspector de policía y es experto en el tema de la delincuencia organizada y el fraude deportivo. Estará esta semana en el país para explicar cómo esta modalidad de crimen penetra en el fútbol a través de las apuestas, y cómo combatirla, durante el Gaming Colombia 2019, evento de Asojuegos y Fecoljuegos, gremios que el miércoles firmarán con la Dimayor un “acuerdo contra la manipulación de competiciones deportivas de fútbol”.



En Colombia se lanzó el programa de integridad en el fútbol, ¿cómo funciona esta área en España?

En el 2013 entra Javier Tebas (como presidente) a la Liga, y uno de los pilares que teníamos era que tuviéramos una liga íntegra y honesta. Se empezó a diseñar un proyecto para que fuese una competición limpia. Hoy tenemos un proyecto total, para todo el fútbol español, profesional y no profesional.



¿Cómo se evita el fraude deportivo en el fútbol?

En nuestro caso tenemos 4 pilares: el primero es la prevención. Explicamos a los futbolistas qué pueden y qué no pueden hacer en el mundo de las apuestas y los perjuicios que pueden tener si están en un problema de corrupción deportiva, es decir, si amañan un partido. Visitamos a todos los clubes de primera y segunda división, al fútbol femenino y al fútbol sala. Son talleres obligatorios. El segundo pilar es el monitoreo y la alerta: monitoreamos todos los partidos en España y los mercados; cuando vemos irregularidad en un mercado, nos ponemos a investigar. El tercer pilar es justamente la investigación y la denuncia, que llevamos a la Policía. El cuarto es nuestra expansión internacional. En este caso voy a Colombia para explicar cómo trabajar este tema.



¿Qué tan común es este fraude?

En España, en el último año no hemos tenido ninguna denuncia por corrupción deportiva. En la anterior sí hubo una, y fue nuestra (la Operación Oikos): nosotros mismos denunciamos cuando observamos un posible amaño. Este año en el fútbol profesional no hemos denunciado nada. Ha sido una competición limpia. Sí hemos realizado 11 denuncias, pero en segunda B o en tercera.



¿Cual es al abecé del fraude deportivo? ¿Cómo opera?

Para materializar un amaño a través de apuestas, primero, buscan a personas relacionadas con los equipos, que a la vez contacten al capitán o a personas sensibles del equipo, que normalmente son los defensas y el portero, y entre ellos determinan un resultado. Se puede apostar de todo: goles, tarjetas, minutos... Los peones serían los futbolistas que hacen el amaño, encima de ellos está el intermediario y, encima, el grupo organizado que pone las apuestas en entornos no regulados como los asiáticos o en el mercado negro. Imagine que alguien va a Colombia, contacta a quien tenga influencia, que puede ser un exfutbolista, y él busca a quién llegar para materializar el amaño, y así se apuesta.

¿Es solo en el mercado negro...?

También utilizan mercados regulados o casas legales. Los regulados son como en Colombia; en China hay apuestas legales pero no reguladas, y está un mercado negro asiático fuera del control de las entidades públicas que genera el movimiento de gran parte de dinero más difícil de detectar.



¿Cómo lo detectan?

Observamos los mercados de apuestas, que son globales. Tenemos especialistas en análisis de mercados, que con su habilidad y un software que tenemos en la Liga nos permiten ver cuándo un comportamiento de mercado es irregular, tanto en goles, tiros de esquina, tarjetas... Miramos todo.



¿Qué es lo más recurrente?

Lo que más dinero deja es la predeterminación de un resultado. Las tarjetas o los córneres no dejan tanto dinero porque las casas de apuesta no dejan que ganen mucho con ese evento. En el mercado abierto en directo, si dicen que el partido va a acabar empatado el primer tiempo y van a acabar 2-2 en la segunda parte, eso sí que genera dinero. Son colocadores de apuestas en todo el mundo, que como saben cómo va a quedar el resultado y en qué momento serán los goles, van metiendo dinero, van reventando la cuota por mucho tiempo y, al final, se produce lo que están invirtiendo. A las casas de apuestas no les da tiempo de cerrar el mercado cuando ya les ha entrado tanto dinero. Esa es la mecánica.



¿En qué consiste el software que tienen?

Es un software de la Liga para ver cuándo una cuota se desnormaliza, como llaman en el mercado. Es algo muy analítico, muy técnico. Es como la bolsa, un montón de parábolas de mercado, y cuando no son normales, nos damos cuenta. Generan alertas. Un analista dice ‘aquí va a pasar algo’. Si el mercado dice que va a haber dos goles y se marcan, eso no es normal.



¿Cuál es el perfil del futbolista que amaña?

Quienes van a acabar su carrera, que han jugado en países con mucho amaño, como Chipre o Grecia. Es mayor, con cierto poder dentro del equipo por ser capitán o porque confían en él.



¿Cómo se explica que un futbolista de primera, que gana muy bien, participe de esto?

Por la codicia. Por eso es importante la prevención.



¿Qué regulación existe en España para jugadores?

Las casas de apuesta pueden tener publicidad y ellos colaboran, lo que no pueden hacer es apostar en primera división. Hay cláusulas, y la mayoría de clubes prohíben a los futbolistas que apuesten. Si apuestan, pueden tener multas de hasta cien mil euros. Y si hacen fraude deportivo, 4 años de prisión.



¿Cómo trabajan con las autoridades y las casas de apuestas?

De la mano. Tenemos un acuerdo de colaboración con la policía y se creó una comisión nacional para combatir el fraude deportivo. Con las casas compartimos las alertas.



Entiendo que tienen canal privado de denuncia...

Sí. Cualquier futbolista puede autodenunciar si se entera de que su equipo va a amañar. Les damos cobertura para que sea una denuncia anónima.



¿Qué recomienda para el fútbol en Colombia?

Prevención e información a los jóvenes, a los futbolistas, a los directivos y a todos los relacionados con el fútbol; que sepan las consecuencias, que conozcan dónde pueden apostar y dónde no, y potenciar los valores de la pureza del deporte.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroEt