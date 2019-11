Definido el sorteo del Preolímpico Colombia 2020

Este martes se llevó a cabo el sorteo del campeonato Preolímpico Colombia 2020, torneo que se llevará a cabo en las ciudades de Pereira, Armenia y Bucaramanga, entre el 18 de enero y 9 de febrero. El torneo entregará dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Colombia fue cabeza de grupo por ser país anfitrión, y Brasil, por ser el actual campeón olímpico.

Grupo A

Colombia

Chile

Venezuela

Ecuador

Argentina



Grupo B

Brasil

Paraguay

Bolivia

Uruguay

Perú



Primera fecha

18 de enero (Pereira)

Colombia vs. Argentina



19 de enero (Armenia)

Brasil vs. Perú



Segunda fecha

21 de enero

Armenia

Colombia vs. Ecuador



Tercera fecha

24 de enero

Descansa Colombia



Cuarta fecha

27 de enero (Pereira)

Colombia vs. Venezuela



Quinta fecha

30 de enero (Pereira)

Colombia vs. Chile



La fase final se disputará en Bucaramanga. Los dos mejores equipos van a los Juegos Olímpicos.



DEPORTES