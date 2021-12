La Conmebol sorteó este lunes los cruces de la Copa Sudamericana 2022 que tendrá representación colombiana con Junior, América, La Equidad e Independiente Medellín.





(Le puede interesar: Análisis: Tolima puso a Cali contra las cuerdas: 1-1 en Palmaseca)

El sorteo determinó que en la primera fase participarán 32 equipos, 4 de cada asociación, excepto Brasil y Argentina que ya están en fase de grupos. Los vencedores de las llaves nacionales avanzan a la fase de grupos. Los duelos son entre equipos del mismo país.

Las llaves

Termina de local el segundo equipo de cada llave.



Jorge Wilsterman (Bolivia) vs. Guabirá (Bolivia)

Royal Pari (Bolivia) vs. Oriente Petrolero



Unión Española (Chile) vs. Deportes Antofagasta (Chile)

Deportivo Ñublense (Chile) vs. Unión La Calera (Chile)

(Lea además: Meluk le cuenta... (Tolima empató contra Cali y la adversidad))



La Equidad (Colombia) vs. Junior (Colombia)

​Medellín (Colombia) vs. América (Colombia)



Delfín (Ecuador) vs. 9 de octubre (Ecuador)

Mushuc Runa (Ecuador) vs. Liga de Quito (Ecuador)



Nacional (Paraguay) vs. Guaireña (Paraguay)

Sol de América (Paraguay) vs. General Caballero (Paraguay)



Ayacucho (Perú) vs. Sport Boys (Perú)

Cienciano (Perú) vs. Melgar (Perú)



Montevideo Wanderers (Uruguay) vs. Cerro Largo (Uruguay)

Liverpool (Uruguay) vs. River Plate (Uruguay)



Estudiantes de Mérida (Venezuela) vs. Metropolitanos (Venezuela)

Hermanos Colmenárez (Benezuela) vs. Deportivo La Guaira (Venezuela)

🏆🔜¡Por la otra mitad de la gloria! Nuestro equipo se medirá ante @Equidadfutbol en la primera fase de la CONMEBOL @Sudamericana 2022. #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/sE8b37pkdt — Club Junior FC (@JuniorClubSA) December 20, 2021

Los premios

El campeón del torneo Copa Sudamericana 2022 recibirá 5 millones de dólares, según anunció el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.





DEPORTES