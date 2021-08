La era post-Messi: la tarea de buscar al reemplazo del 10

No hay duda que tras la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain el gran perdedor fue F.C Barcelona, quien tuvo que decirle adiós a uno de los mejores jugadores del último tiempo y quien por muchos años fue el principal referente del juego de la institución. No solo por los números que perdería el club en cuanto a las ganancias que generaba tener al crack argentino, sino porque la salida de Leo deja un vacío en la formación inicial y las tácticas de juego para afrontar los torneos esta temporada.



Es por eso que el técnico neerlandés Ronald Koeman tendrá que rearmar este rompecabezas de cara al inicio de las competiciones del cuadro catalán que juega su primer partido de La Liga este domingo 15 de agosto a la 1 de la tarde (hora de Colombia) ante la Real Sociedad. La tarea no es sencilla, crear un juego sin el principal referente en el esquema no será un proceso de la noche a la mañana, pero aún más cuando necesitas analizar qué jugador llevará la batuta que tenía La Pulga.



Ya pudimos ver lo que es el Barcelona sin Messi en la pretemporada con el trofeo Joan Gamper, donde los blaugranas derrotaron 3-0 a la Juventus con su clásica formación 4-3-3 con Griezmann-Braithwaite-Depay. Si dieron resultado en la copa amistosa, tanto Griezmann como Braithwaite no han dejado buenas impresiones desde que llegaron al club, mientras que Depay tendrá su prueba de fuego esta temporada en la que recién llega.



Otra opción sería el experimentado delantero argentino Sergio Agüero, proveniente del Manchester City y compañero de Messi en la selección. Verlos jugar juntos era una expectativa que ya se derrumbó, y una fatídica lesión en la pretemporada del ‘Kun’ ahondan la crisis de afrontar esta temporada. El centro de rehabilitación ‘culé’ sigue preocupando aún más al saber que el francés Ousame Dembelé, otro de los que podrían tomar las riendas en el ataque, también será baja en el arranque de la temporada por las molestias físicas que lo vienen acarreando temporadas atrás.



Uno de los que tiene esta oportunidad de redimirse es el brasileño Philippe Coutinho, quien volvería tras estar cerca de terminar su recuperación y quien fue un fichaje bomba para Barcelona en 2018, pero que al igual que Griezmann o Dembelé, tampoco ha dado grandes actuaciones.



Confiar en el talento joven, una opción para el Barcelona

Ansu Fati, jugador del Barcelona. Foto: EFE

Nadie podrá reemplazar a Messi, es un hecho, pero estos nombres ahora tienen la tarea de que su salida no pese en el club y Barcelona pueda defenderse con un referente ideal en el ataque. De no encontrarlos aquí, Koeman podría mirar las alternativas en dos jugadores emergentes del club que ya han dejado buenas actuaciones: Pedri y Ansu Fati, ambos españoles de 18 años.



Al igual que Messi ,por allá en 2005, este volante y atacante respectivamente pueden perfilarse a ser los principales referentes para levantar la cara de un equipo que, a decir verdad, viene en crisis futbolística. Además de que la edad aún los favorece, y si se les da la oportunidad que merecen pueden ser fundamentales para cuadrar el esquema.



Sin embargo, tienen un inconveniente para afrontar el pronto inicio de temporada: Fati también se encuentra en recuperación física y todo parece indicar que hasta lo volveríamos a ver septiembre. Por su parte, Pedri lleva menos de una semana de haber llegado de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio, donde España se colgó la medalla de plata, por lo que su acondicionamiento tal vez no lo permita tener listo para el primer encuentro de La Liga (sin contar que también jugó la Eurocopa entre junio y julio).



Todo indica que Koeman necesitará esta temporada y de un proceso paciente para darle color al juego del Barcelona en una extraña etapa con el reto de ser el entrenador que saque adelante al club sin su principal figura.



