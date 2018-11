Así narró los momentos de angustia el conductor de bus de Boca

La final de la Copa Libertadores entre River y Boca, programada para este sábado,

se arruinó desde el momento en que se produjo el ataque al bus xeneize en Avenida

Libertador y Lidoro Quinteros, cuando el plantel se encaminaba hacia el Monumental.

El chofer, conocido como "El Gringo", relató lo que sucedió dentro del vehículo cuando

se produjeron los incidentes, episodio en que sufrió un desvanecimiento durante unos segundos: "El vicepresidente de Boca Horacio Paolini agarró el control del micro hasta que reaccioné de vuelta y traté de hacer lo posible para traer a los muchachos a salvo acá (estadio Monumental)".



El encargado del vehículo reconoció: "Si Paolini no tomaba el volante pudo haber sido

una tragedia. Cuando vi la piedra ya no recordé nada, hasta que manoteé el volante de

vuelta y dije 'Estoy bien". Pero fue un segundo, como que me quedé sin aire".



Además, quien estaba a cargo de la conducción del micro siguió: "Lo peor fue cuando

doblé en Lidoro Quinteros y Libertador. Ahí fue un ataque masivo. Después, cuando

pasamos la rotondita, parecía que nos esperaba un ejército, como en una zona liberada. Vinimos a un partido de fútbol, no a una guerra".







LA NACIÓN

GDA / ARGENTINA