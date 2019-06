Así les ha ido a las selecciones invitadas en la Copa América

Al tener solamente diez federaciones afiliadas, la Conmebol, desde 1993, siempre ha invitados a dos selecciones para realizar la Copa América en un formato de grupos.

EL TIEMPO le cuenta cuáles han sido las selecciones, no suramericanas, que más han jugado el torneo y cómo les ha ido.

Selecciones invitadas

Desde 1993 hasta la actualidad estas han sido las selecciones invitadas que han disputado la Copa América:



México (10)

Costa Rica (5)

Estados Unidos (4)

Jamaica (2)

Japón (2)*

Honduras (1)

Haití (1)

Panamá (1)

Catar (1)*



*Contando la edición de 2019.

Así les ha ido

México

El equipo azteca es el que más ha sido invitado al torneo de la Conmebol y su mejor ubicación ha sido el subcampeonato, alcanzado en dos ocasiones.

​

​Las ediciones en las que ha participado fueron: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 y 2016, siendo las de 1993 y 2001 en las que llegó hasta la final y las perdió, contra Argentina y Colombia, respectivamente.



Costa Rica

Ha participado en las ediciones de 1997, 2001, 2004, 2011 y 2016.



Su mejor participación fue en las ediciones de 2001 (Colombia) y 2004 (Perú), en las que llegó hasta los cuartos de final.



​Estados Unidos

Ha estado en las torneos de 1993, 1995, 2007 y 2016, y en las ediciones de 1995 (Uruguay) y 2016 (EE. UU.) fue cuarta.



Es el único país que no pertenece a la Conmebol que ha sido sede del torneo, en 2016, cuando fue la edición centenario.



Jamaica

Ha jugado dos veces el torneo, en el 2005 y el 2016. En ninguna de las dos pudo anotar algún gol.



Japón

Contando Brasil 2019, el cuadro 'nipón' acumulará dos participaciones en la Copa América. La primera hasta ahora fue en Paraguay 1999, en la que quedó eliminada en la fase de grupos.



Honduras

Participó en la edición 2001, en Colombia. Llegó hasta la semifinal y su posición final fue la tercera, superando a Uruguay.



Haití

Disputó la edición centenario, la del 2016, en Estados Unidos. No pasó de la fase de grupos.



Panamá

Estuvo en la Copa de 2016, en Estados Unidos. No pasó de la fase de grupos.



Catar

La Copa del 2019 será la primera participación del equipo asiático, recientemente coronado en su federación.



Redacción APP