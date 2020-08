Messi y Guardiola: una pareja de lujo que podría reencontrarse

El 3 de julio de 2016, Josep Guardiola fue presentado como nuevo técnico del Manchester City. Llegaba a un equipo con chequera abierta y muchas ilusiones. Ese día, a Pep le preguntaron si pensaba en contratar a uno de los puntales de sus éxitos en el Barcelona, el argentino Lionel Messi. “No, Messi debe quedarse en Barcelona el resto de su carrera”, respondió.

Pero el fútbol es dinámico, cambiante, y lo que hoy es verdad mañana ya no puede tener validez. Y todo parece indicar, tras el bombazo de Leo de mandar un ‘docufax’ (término que quedará en la historia del fútbol ahora) en el que indicaba no querer seguir en el equipo blaugrana, que ese será el nuevo destino del astro argentino, a los 33 años y luego de 20 de vivir en Barcelona.



Incluso se filtró un supuesto audio de Messi en el que explicaba sus razones para irse, pero resultó falso: era un imitador.



Lo cierto es que la llegada de Messi al City sería un segundo aire para su carrera, y también para la de Guardiola. En los últimos tres años, Barcelona salió goleado y eliminado de la Liga de Campeones, frente a Roma (2018), Liverpool (2019) y el doloroso 8-2 del Bayern, que resultó ser el último partido del argentino con el Barça.



A Guardiola no le ha ido mal en el City: dos ligas Premier, una Copa FA, tres copas de la Liga y dos Community Shield. Pero le falta refrendar toda la inversión con un título internacional. Y para ello, la llegada de Messi podría ser un enorme impulso.

Sin embargo, la prioridad del City es reforzar la defensa. Pero la tentación de fichar a Messi y más en este momento es grande.



Cabe recordar que, mientras coincidieron en el Barcelona, Messi y Guardiola ganaron juntos 14 títulos: tres ligas, dos copas del Rey, tres supercopas de España, dos Champions League, dos supercopas de Europa y dos mundiales de Clubes.



Pep tiene un lugar importantísimo en su corazón para Messi: “No habrá nadie como él. Yo no lo veré. Cuando apareció Di Stéfano, decían que no había nadie como él; llegó Cruyff, y decían que no había nadie como él; llegó Maradona, y decían que no había nadie como él. Y llegó Messi: no habrá nadie como él”, dijo Guardiola en 2012.

Fue tan importante Messi en el esquema de Guardiola que fue Pep quien lo puso en la posición de ‘falso 9’, una variante táctica que le dio muchos triunfos al Barcelona. Y lo hizo justo para un clásico contra el Real Madrid, que terminaron ganado por goleada: 2-6. “Fue algo nuevo para el Real Madrid. Nos tenían muy estudiados y en ese momento no sabían si salir. Libertad cuando me tiraba para atrás y cuando salían los centrales, Samuel y Henry ‘picaban’ al espacio, y así vino el primer gol de Henry”, recordó Messi en su momento.



“Alguna vez les contaré a mis nietos que yo entrené a Leo Messi. A Messi hay que hablarle poco, escuchar bien lo poco que dice. Y que nadie se olvide: a Messi no hay que sacarlo nunca, ni para la ovación”, dijo Guardiola en 2010. Ahora, Manchester City se las tendrá que ingeniar para respetar el fair play financiero y volver a juntarlos...



