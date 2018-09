Así le fue a la Selección Colombia contra Venezuela

La Selección jugó al ritmo de Quintero, quien fue el mejor jugador del equipo en el amistoso contra Venezuela. Puso a jugar a sus compañeros, los dejó mano a mano, pero se estrellaron con el portero Faríñez, la otra figura. Colombia tuvo la base del Mundial; comenzó débil, pero se acopló y ganó.

David Ospina

En el segundo tiempo tuvo la atajada de la foto. ¡Voladota! Salvó su arco cuando lo exigieron. No tuvo responsabilidad en el gol. (6)



Santiago Arias

Bien al ataque, bien llegando a la línea final, pero mal en los centros. Fue un dolor de cabeza para la defensa venezolana. Le costó en algunos regresos defensivos. (6)



Dávinson Sánchez

Se notó que no se conoce con Tesillo. Fallaron en los respaldos, en los movimientos. Se vieron confundidos e imprecisos ambos. (5)



William Tesillo

No se acopló con Dávinson. Les faltó comunicación, conocerse. Dieron ventajas defensivas. Terminaron más sólidos. (5)



Cristian Borja

Estuvo nervioso, sufrió el ataque en su zona. Permitió centros de peligro. Le costó acoplarse. (4).



Mateus Uribe

Como siempre, fue uno más en ataque. Tuvo una buena opción de gol que le atajó Faríñez. Pero dejó muy solo a Barrios en la mitad. (6)



Wílmar Barrios

No tuvo respaldo. Tuvo mucho desgaste y se le vio preciso. (5)



Juan Guillermo Cuadrado

Casi todo el partido lo jugó por la zona izquierda, para aprovechar el enganche y el remate. Fue un buen socio para Quintero, pero fue perdiendo el ritmo. Se cansó. (5)



Juan Fernando Quintero

Jugó a un nivel superior. Tuvo pases precisos, creación y gran panorama de la cancha. Puso a jugar a la Selección a su ritmo, con sorpresa y dinámica. Fue la figura. (7)



Carlos Bacca

Estaba ansioso por aparecer, por aportar, por anotar. Hizo la asistencia del gol de Falcao, en un buen movimiento. (6)



Falcao García

El goleador estuvo oportuno para liquidar. Anotó el empate transitorio con buena definición; ya había fallado un mano a mano con el arquero Faríñez. (6)



Luis Fernando Muriel

Entró por Bacca, con su habitual potencia, arrastrando rivales. Jugó a la derecha y explotó esa zona. (Sin nota)



Sebastián Villa

Entró por Quintero. En los pocos minutos que tuvo dio pinceladas, no se amilanó. (Sin nota)



Yimmi Chará

Entró por Cuadrado, con su acostumbrada movilidad y gambeta. Anotó el gol del triunfo. (Sin nota)



Wilson Morelos

Entró por Falcao. Tuvo el gol, pero el fallo fue insólito, sin arquero, sin marca. (Sin nota)



Jorman Campuzano

Entró por Barrios. Intervino poco, pero estuvo preciso en sus pases. (Sin nota)



Helibelton Palacios

Entró por Arias al final. (Sin nota)





