Así le fue a James en su reapareció con el Everton, con derrota

James Rodríguez reapareció este viernes con el Everton, luego de 27 días de inactividad por lesión, pero su equipo perdió 0-1 contra el West Ham, en la Liga Premier.

James arrancó de suplente, siendo gran novedad, ya que no se esperaba que estuviera disponible aún, tras los problemas que ha tenido en la pantorrilla. Su oportunidad llegó al minuto 64, cuando Ancelotti lo mandó al campo, con el juego empatado sin goles.



A James se le notó la falta de ritmo que trae. Estuvo impreciso en algunos pases y no pudo ser solución para el equipo.



El colombiano jugó 26 minutos. Tuvo 27 toques de pelota, 16 pases acertados, de 21, para un porcentaje de acierto del 76 por ciento. No tuvo asistencias.



James había jugado su último partido el 5 de diciembre, cuando Everton empató con Burnley. El volante presentó molestias en el soleo y tuve que ausentarse los últimos cinco partidos.



Sobre el final del juego, Everton se quedó con las manos vacías, luego del gol de Souček, al minuto 86, al capturar un rebote.





