Así jugó el Tottenham Hotspur la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en el estadio Wanda Metropolitano (0-2).

Lloris (6): El capitán de los 'Spurs' aspiraba a levantar en menos de un año la Copa del Mundo y la Liga de Campeones, pero se encontró afrontando un lanzamiento de penalti cuando apenas había pasado un minuto, en el que poco pudo hacer ante el fuerte lanzamiento de egipcio 'Mo' Salah. Sacó con mérito un fuerte disparo del Andy Robertson en el minuto 38 que pudo haber sido el 0-2 y se vio comprometido en muchas ocasiones por su propia defensa, lo que obligó a jugar varios balones con los pies, algo que hizo con éxito.



Trippier (4): El veloz lateral derecho no subió la banda como acostumbra, atenazado como todos sus compañeros por el inesperado primer gol y más preocupado por intentar ayudar a la salida que por desbordar a su par. Solo en la segunda parte se quitó el corsé y comenzó a escalar la banda para servir buenos centros, como el que cabeceó Dele Alli, que se marchó por los pelos.



Alderweireld (6): Sin duda el mejor de la zaga inglesa, tuvo que asumir la responsabilidad de sacar el balón ante los problemas para conectar con los medios por la presión 'red' y muchos de sus envíos largos fueron acertados. Evitó un gol cantado de Mané en el minuto 70, adelantándose a la llegada del senegalés.



Vertonghen (5): Seguro y calmado, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, cumplió con todos sus cometidos defensivos con efectividad, pero sufrió a la hora de sortear la primera línea de presión del Liverpool. Se incorporó al ataque en las jugadas a balón parado y protagonizó un buen cabezazo en el inicio de la segunda parte que se marchó por alto, parte del poco peligro 'Spur' en el partido.



Rose (4): Un partido decepcionante del lateral internacional inglés, que tuvo problemas para contener a Salah por su lado y apenas se incorporó al ataque para dar más opciones a sus compañeros en busca del empate.



Sissoko (3): No fue la noche del internacional francés. Cometió penalti en el primer minuto al golpear entre el hombro y el antebrazo un centro del senegalés Sadio Mané dentro del área. El error le pesó al Tottenham y particularmente a él, que se mostró impreciso, impetuoso y falto de la calidad que se le presupone. Fue sustituido en el minuto 74 por Eric



Dier. Winks (5): El joven centrocampista inglés de 22 años, que era uno de los que venía 'tocados', fue el elegido para conducir el mediocampo del conjunto londinense. Tocó el balón con criterio, aunque estuvo impregnado por la pesadumbre de su equipo y no asumió riesgos, por lo que no aportó dinamismo. Fue el elegido para el primer cambio de Pochettino, en el 66, para la entrada del delantero brasileño Lucas Moura.



Eriksen (4): Decepcionante encuentro de quien estaba llamado a ser la brújula del Tottenham. Comenzó volcado a la banda derecha con el objetivo de ser incisivo, pero apenas fue relevante, solo un pase suyo en el 21 en un contragolpe hacia Son, que estuvo a un suspiro de poner al coreano solo ante Alisson. Mejoró al pasar al centro en la segunda mitad, pero no para conseguir el empate, y luego se retrasó al mediocentro con la salida de Winks.



Dele Alli (6): Fue de menos a más. Inició el partido como mediapunta, detrás de Harry Kane, pero prácticamente no aportó en ataque hasta pasada media hora. Mejoró mucho en la segunda parte volcado a la banda izquierda, ya que pudo sorprender en el ataque e intentó hacerle una vaselina a Alisson que el meta brasileño detuvo sin dificultades. También tuvo un cabezazo en el 78 a centro de Trippier, que se marchó demasiado alto. Fue sustituido en el 81 por el español Fernando Llorente.



Son (7): El mejor del Tottenham con diferencia. Desde su posición la banda izquierda, sus arrancadas en la esquina del área dieron moral a un Tottenham noqueado por el inesperado gol de penalti de Salah. En la segunda mitad fue de nuevo el motor de los 'spurs', esta vez intentando sorprender desde el centro, con regates y disparos. Uno de ellos, en el minuto 80, obligó a Alisson a despejar con problemas y dio lugar a un segundo tiro de Moura.



Kane: (5): La gran incógnita 'spur' se disipó una hora antes del inicio del encuentro, cuando se confirmó su inclusión en el once tras haber estado entre algodones. Pero su participación estuvo muy limitada por el guión del partido y sus posibilidades físicas, ya que prácticamente no fue determinante para la suerte del Tottenham.



Moura (5): Saltó al cesped en el minuto 66, en busca de un milagro como el de Ámsterdam, cuando marcó un triplete al Ajax en la segunda. mitad. Estuvo a punto de marcar tras un despeje de Alisson a disparo de Son, pero poco más pudo hacer.



Dier (sin calificar): Ingresó en el minuto 74 para sustituir a Sissoko, que tenía problemas musculares. Llorente (sin calificar): Su entrada se produjo en el minuto 81 por Dele Alli, en busca de una nueva opción para intentar el empate, pero poco después marcó Origi el 0-2 y sentenció el encuentro.



EFE