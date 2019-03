Díaz y James, lo mejor de Colombia en la derrota contra Corea

Colombia perdió en su visita a Corea del Sur, en el segundo juego de la era Carlos Queiroz. Hubo muchas novedades en la alineación. En la propuesta que planteó el DT, sobresalió Luis Díaz, autor del gol colombiano. Y después James Rodríguez, quien arrancó en el banco. Así jugó Colombia, uno a uno.

Iván Arboleda: falló las que no podía fallar, las de los goles coreanos. Primero, el remate iba fuerte pero el balón pasó entre los brazos del portero. Después, la pelota volvió a pasar entre sus brazos, en el segundo tanto, esta vez en un remate abajo. Mala aparición del portero en la selección. (3)



Luis Orejuela: tapado, primero por Villa; después, por Díaz. Le faltó asociarse más. Pero se vio seguro atrás y con personalidad en la entrega de la pelota. (5)

Yerry Mina: otra vez lesionado. Mina no terminó el primer tiempo por un problema en su pierna izquierda. Hacía un buen partido. (5)



Dávinson Sánchez: impecable en los duelos y en los despejes, sufrió en algunas coberturas y en los pases filtrados de los veloces coreanos. (6)



Cristian Borja: arrancó con problemas, dando ventajas en su zona, pero se fue afianzando. Se animó a ir al ataque, tuvo un remate de gol. Se asoció mejor con Muriel que con Díaz. (5)



Gustavo Cuéllar: faltó algo de su furia, de su quite, de su vehemencia. Aunque quedaba muy solo por constante la salida de Uribe. (5)



Mateus Uribe: asumió el rol de armar, desde atrás. En su habitual ida y vuelta perdió importancia en ambos roles. Tuvo mucho trabajo y mucho desgaste. Cuando entró James se le pegó, se asoció, se vio más solvente y práctico. Se quitó un peso de encima. (5)



Luis Díaz: un gol espectacular, pero además, mostró personalidad. Interesante alternativa tiene Queiroz con este extremo, que jugó en la izquierda y en la derecha. El mejor, junto a James. (6).



Sebastián Villa: intermitente, apariciones esporádicas. Sin embargo, siempre es vía de escape por la zona derecha. Le faltó el socio, que el lateral lo buscara más. (5)



Duván Zapata: confundido, no le llegó la pelota, tuvo que rebuscarse, no tuvo una clarita para liquidar. (4)



Alfredo Morelos: igual que Duván Zapata, se vio incómodo. Esa pareja no funcionó. (4)



Jeison Murillo: entró por el lesionado Mina; demostró que está sin ritmo, sin continuidad y sin nivel. Se vio lento en algunos duelos (4)



James Rodríguez: entró por Morelos; ni en un amistoso debe estar en el banco. Entró y se notó el cambio de nivel de la Selección, de velocidad, de claridad. (6)



Falcao García: entró por Zapata; le llegó poco la pelota, estuvo bien referenciado, pero su presencia, sin duda, intimida. Le anularon un gol. (5)

Luis Muriel: entro por Villa; con su presencia, Díaz pasó a la derecha y se organizó la línea de tres volantes ofensivos, con extremos. Mostró su habitual arrastre, potencia y centro. En ese juego por fuera es demoledor. (Sin calificación)



Wílmar Barrios: entró por Cuéllar, a cumplir la misma función. Con su entrada el equipo se vio más ordenado, quizá por las circunstancias, porque Colombia ya era dueño de la pelota. (Sin calificación)



Yimmi Chará: entró por Uribe: tuvo poco tiempo para mostrar su capacidad. (Sin calificación)



