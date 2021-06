Matheus Uribe, el más claro de Colombia: uno a uno de la Selección

La Selección Colombia hizo todo para ganar contra Venezuela, mantuvo el dominio constante, creó, intentó por diferentes vías, por dentro y por fuera, y siempre se estrelló con el portero Faríñez, figura del partido. En medio de este tropiezo con el que no se contaba, en la Selección se destacó Matheus Uribe, que tuvo dos oportunidades clarísimas para anotar.

(Le puede interesar: La jugadota de Mateus Uribe que sacó Faríñez)



David Ospina: partido tranquilo para él, con apariciones esporádicas y bien resueltas. (6)



Daniel Muñoz: engrana y engrana y cada vez se ve más compenetrado en la idea de la Selección, ganando memoria con Cuadrado, así se construye una sociedad importante. (6)



Yerry Mina: como Venezuela poco atacó, él no lo pensó dos veces para ir a ayudar arriba, y fue una amenaza en cada pelota quieta. Siempre protagonista. (6)



Dávinson Sánchez: sacó adelante sus duelos, los pocos que tuvo. Se vio fuerte por arriba. Ganó minutos, los necesita para futuras y más duras batallas. (6)



William Tesillo: si le pedían que saliera al ataque, pues salió. Si le pedían centros, pues centró. Dejó la timidez y fue arriba. (6)



Juan Guillermo Cuadrado: estuvo bajo atenta vigilancia, entre uno, dos y hasta tres. No lo dejaron pensar. Otra vez le pegaron mucho. Querían su camiseta y si acaso su melena. Ah, pero cuando los engañó, hizo de las suyas, como aquel centro para Mateus Uribe que casi anota. Terminó fundido. (6)



Wílmar Barrios: con el overol y el casco puestos, como siempre, solo que esta vez tuvo mucho menos trabajo que contra Ecuador. Por eso casi no se notó. Aunque estuvo atento a apagar cualquier incendio. (6)

Matheus Uribe, volante de Colombia. Foto: EFE



Matheus Uribe: si concreta la chilena que intentó en el segundo tiempo, se gana una escultura. Balón al pecho, movimiento preciso en el aire y la acrobacia perfecta. El arquero evitó su pintura. Más adelante perdió otro duelo con Faríñez. Era gol. Su tarea está clara, es el que saca al equipo, y un jugador sorpresa, un comodín... Fue el mejor de Colombia. (7)



Edwin Cardona: si le faltaba confianza en la Selección, la está encontrando. Esta vez jugó a placer, como sabe, como le gusta, con la libertad que necesita o que crea, como los que se creen que son diferentes, con sus pases precisos y sus amagues llenos de sorpresa. Los delanteros no se pueden quejar. Les puso sus buenos balones. (7)

(Lea además: ‘El rendimiento del equipo nos da tranquilidad’: Muriel)



Luis Fernando Muriel: le faltó precisión en sus remates. Sus embestidas no fueron eficientes. Intentó moverse, del centro a la izquierda a ver si encontraba un espacio, pero no logró sorprender. (5)



Duván Zapata: cada tanto prende máquinas y arrasa con lo que encuentra. Así tuvo una gran oportunidad de gol, dejó a tres rivales en el camino y debió ser gol, pero el portero Faríñez le puso las manos a ese cañonazo. Tuvo más opciones, pero no le quiso entrar ninguna. Se marchó incómodo, molesto. Necesita con urgencia el gol. (5)



Jaminton Campaz: entró por Muriel (16 ST). Era su estreno y no entró a esconderse en la cancha, por el contrario, interactuó de inmediato, pidió el balón, tocó y creó. (Sin nota)



Luis Díaz: entró por Cardona (16 ST). A lo suyo, desbordar, amagar, hacer diagonales. Sin embargo, sus características no fueron la solución para encontrar el esquivo gol. Y para colmo, se fue expulsado en tiempo de descuento. (Sin nota)



Miguel Borja: entró por Zapata (27 ST). La esperanza de Rueda era que él fuera el salvador, como contra Argentina, y casi lo es. El portero le sacó una chilena en la línea de gol... Entró bien, se movió, generó sus propios espacios. (Sin nota)





Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

​@PabloRomeroET

