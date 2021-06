Luis Díaz fue sobresaliente, pese a la derrota: así jugó Colombia

Colombia hizo un trabajo casi perfecto contra Brasil, pero una desatención, luego de una polémica arbitral, desbarató todo el plan. El equipo terminó perdiendo 2-1. Estas son las calificaciones del seleccionado de Reinaldo Rueda.

David Ospina: lo hacía todo bien, como todos los demás, pero en el primer gol se le escapa la pelota en el cabezazo. Parpadeó como todo el equipo ante la acción polémica que no sancionó el árbitro Pitana. 5



Daniel Muñoz: su tarea era clara, debía defender y cuidar su zona. El trabajo era perfecto, hasta que llegó el primer gol de Brasil, cuando él permite el centro. 5



Yerry Mina: Brasil chocó todo el tiempo con esta pared. No se cansó de interrumpir los intentos de su rival, pero los dos goles condenan a toda la defensa. 5



Dávinson Sánchez: estaba a tono con Mina, fue su escudero y su respaldo. Eficaz en sus despejes, pero queda perdido en los dos goles. 5



William Tesillo: su simpleza es sinónimo de seguridad. Se adueña de su puesto y le pone candado. No perdió los duelos. Jugó al ritmo del resto de la defensa, hasta que llegaron los goles de la condena general. 5

Wílmar Barrios: ¿acaso no se cansa Barrios? Otra vez fue el dueño del medio campo, con los colmillos afuera para morder, morder y morder, para que nadie pasara completo. El pobre Neymar se llevó sus marcas de una batalla que siempre perdió en la mitad. 6



Matheus Uribe: su doble tarea es impecable. Destruye, respalda y entrega. 6



Juan Guillermo Cuadrado: la chilena de Díaz no hubiera sido la chilena de Díaz si Cuadrado no hace de las suyas. Él ya no necesita amagar rivales, porque un centro suyo es su mejor gambeta. Además tuvo un ejemplar trabajo defensivo. 7



Luis Díaz: hizo un gol para guardarlo en un museo. O para enmarcarlo. O para contarlo en un libro. Para que no se olvide nunca. Fue de chilena, una acrobacia perfecta: el vuelo, el sostenido en el aire, el impacto. Hasta el festejo fue bonito. En la tierra de la samba, Díaz hizo un pequeño carnaval. 8

Duván Zapata: su tarea fue la de desgastar, presionar, generar una incomodidad. 5



Rafael Santos Borré: el delantero fue un defensor más. Recorrió toda la cancha, se lo veía al lado de Mina, al lado de Barrios, al lado de Duván, siempre ayudando, tapando huecos. 6



Miguel Borja: entró por Zapata (19 ST). Al igual que Duván, entró a hacer trabajo de desgaste, sin aspirar a encontrarse un gol. (Sin nota)



Gustavo Cuéllar: entró por Borré (19 ST). Entró con demasiada vehemencia. Se ganó una amarilla cuando el equipo ya entró en el bache. (Sin nota)



Óscar Murillo: entró por Díaz (45 ST). Su presencia no pudo garantizar que el equipo no se desconcentrara en la última jugada. (Sin nota)





